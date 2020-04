Ifo-Institut: Unternehmen bereiten sich auf Entlassungen vor

Wenn überhaupt, dürfen Großeltern ihre Enkel derzeit ja nur besuchen, wenn sie auf Abstand bleiben. Weil er seine drei Enkel schmerzlich vermisst, dachte ein 68-jähriger Großvater aus Sigmaringen, er könne sie wenigstens aus der Luft grüßen. Also stieg er in Mengen in sein Ultraleichtflugzeug und rief bei den Enkeln an, dass er in einer Stunde da sei. Zumindest in der Luft über ihnen. Als er von seinem Rundflug wieder zurück in Sigmaringen war, klingelte das Telefon und die Polizei wollte den Piloten sprechen.