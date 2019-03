Ifo-Institut kappt Konjunkturprognose für Deutschland

Auf 2000 Teilnehmer hoffen die Organisatoren des zweiten Schülerstreiks für den Klimaschutz am Freitag in Ravensburg. In einer Stellungnahme haben die Jugendlichen vorab erklärt, warum aus ihrer Sicht die Demos während der Unterrichtszeit zwingend notwendig sind. Zugleich kritisieren sie die Androhung von „unangemessenen Strafen“ für das Schwänzen durch die Schulen.

„Tatsächlich sind wir gewissermaßen gezwungen, unsere Demos während des Unterrichtes zu veranstalten, da wir ansonsten kaum Aufmerksamkeit von Seiten der Medien oder ...