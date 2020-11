Ifo: Geschäfte der Autoindustrie laufen momentan besser

Am späten Montagabend haben mehrere Täter in der Wiener Innenstadt das Feuer eröffnet. Der Angriff begann gegen 20 Uhr in Wiens erstem Bezirk. Dort waren kurz vor Beginn der Corona-Ausgangssperren viele Menschen unterwegs.

Die Täter eröffneten an sechs Orten, auch in der Nähe einer Synagoge, das Feuer. Die Angreifer zielten nach Darstellung von Augenzeugen auf Menschen in den Lokalen und den Gastgärten

Nach aktuellen Erkenntnissen wurden dabei 17 Personen verletzt und vier getötet.