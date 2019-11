Ifo-Geschäftsklima-Index steigt

Von Schwäbische Zeitung

Mehrere junge Männer sollen in einer Gemeinde im Landkreis Biberach eine 14-Jährige vergewaltigt haben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Polizei am Montagvormittag mit. Gegen die drei Hauptverdächtigen ergingen Haftbefehle.

Die Mädchen, 13 und 14 Jahre alt, hatten sich am Abend des 12. November mit den Männern getroffen, so die Erkenntnisse der Behörden. Sie hatten sich demnach mit ihnen am späten Abend verabredet.