Ifm-Beschäftigte erhalten vier Prozent mehr Lohn

Die Beschäftigten des Automatisierungs-Spezialisten Ifm in Deutschland erhalten ab Januar 2023 vier Prozent mehr Gehalt. Das hat die Geschäftsführung der nicht tarifgebundenen Unternehmensgruppe mitgeteilt. Im Bodenseegebiet beschäftigt Ifm rund 3600 Mitarbeiter, verteilt auf fünf Standorte - unter anderem in Tettnang. Wie es in dem Schreiben an die Mitarbeiter weiter heißt, wird „zusätzlich und unabhängig von dieser grundsätzlichen Entgelterhöhung“ eine steuer- und abgabenfreie Prämie (Inflationsausgleichsprämie) gezahlt. Bereits mit der Abrechnung vom November erhalten die Mitarbeiter jeweils 200 Euro. Ab Dezember bis Dezember 2024 gibt es monatlich 100 Euro zusätzlich. Die Prämie bezieht sich auf eine 40 Stunden-Vollzeitstelle, Teilzeitkräfte erhalten die monatliche Prämie entsprechend ihres Beschäftigungsgrads. Mit diesem Paket will die Geschäftsführung nach eigenen Worten besonders die unteren und mittleren Einkommensbezieher in der Krise unterstützen. Für die Entgelterhöhung plus Inflationsausgleichsprämie nimmt die Ifm-Gruppe rund 30 Millionen Euro in die Hand. Ifm beschäftigt weltweit 8100 Mitarbeiter.