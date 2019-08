„Ich war den Kaufhauskönigen nie hörig“: Trigema-Chef Wolfgang Grupp im Interview

Straffe Führung mit sozialer Verantwortung: Wolfgang Grupp, der Inhaber des schwäbischen Textilunternehmens Trigema, ist ein Patriarch alter Schule. Sein Bürokonzept in der Firmenzentrale in Burladingen dagegen ist hochmodern: kein abgeschotteter Vorstandsbereich, kein fernes Riesenarbeitszimmer. Mitten in einem Großraum voll mit Vertriebsarbeitsplätzen zwischen dem Arbeitsplatz seines Sohnes und einem langen Besprechungstisch empfängt der 77-Jährige an seinem Schreibtisch die „Schwäbische Zeitung“ zum Interview. Hendrik Groth und Benjamin Wagener haben mit dem Unternehmer über fatale Profitgier von Managern, die Vergehen von Uli Hoeneß und die schwierige Suche nach einem Unternehmensnachfolger gesprochen.

Herr Grupp, was macht einen guten Unternehmer aus?

Ein guter Unternehmer steht für seine Entscheidungen ein. Sein Antrieb darf nicht nur Egoismus und Profitstreben sein, sondern er muss seine gesamte Firma und auch sein Umfeld und seine Heimat am Erfolg partizipieren lassen, indem er gerechte Löhne und Steuern zahlt. Ich habe nie im Leben daran gedacht, aus Steuergründen ins Ausland zu gehen.

Und was macht einen guten Gründer aus?

Er muss von seiner Idee überzeugt sein, hinter ihr stehen – und das neue Unternehmen muss für ihn immer an vorderster Stelle stehen. Diese Verantwortung gilt auch für Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Und er muss aus dem Momentum der Gründung heraus in der Lage sein, die Zeichen der Zeit zu erkennen und seine Idee dem Wandel kontinuierlich anpassen.

Seit Langem fordern Sie eine neue Haftungskultur für die Wirtschaft. Was meinen Sie damit?

Wenn Unternehmer im Erfolgsfall selbstverständlich profitieren, müssen sie auch im Falle von Misserfolgen für ihre Entscheidungen haften. Wir müssen Verantwortung und Entscheidungsträger wieder zusammenbringen. Es kann nicht sein, dass Manager im Erfolgsfall Millionen verdienen und bei Insolvenz die Allgemeinheit zahlt.

In Ihrem Falle müssten Sie Ihre Häuser, Ihre Wälder und Ihren Hubschrauber verkaufen, wenn Trigema in Schieflage geriete.

In der Tat. Ich stehe mit meinem Privatvermögen voll in der Haftung. Wenn ich falsche Entscheidungen treffe, wäre es völlig zurecht so, dass ich mein eigenes Vermögen zuerst einsetze, bevor es Unschuldige wie meine Gläubiger oder den Steuerzahler trifft.

Glauben Sie, dass Manager, die wie Sie in der Haftung stehen, die besseren Managemententscheidungen treffen als angestellte Geschäftsführer, die nicht ihr Privatvermögen verlieren können?

Ich bin überzeugt, dass Entscheidungen überlegter getroffen werden. Natürlich darf man keine pauschalen Urteile fällen. Klar ist aber: Wenn eine Wirtschaft sich daran gewöhnt, Manager, die Fehler machen, mit hohen Abfindungen zu entlassen, führt das dazu, dass sorgloser agiert wird, als wenn Manager für Fehler mit ihrem Vermögen haften. Das Wirtschaftswunder ist von Unternehmern geschaffen worden, die persönlich gehaftet haben.

Was darf ein angestellter Manager verdienen?

Das geht mich nichts an. Eigentümer oder Aktionäre können ihrem Manager zehn Millionen Euro oder 10000 Euro zahlen, das müssen sie selbst entscheiden – je nachdem, wer welche Leistung erbringt. Was nicht geht, ist, dass Manager Millionen Euro kassieren und Steuerzahler für ihre Fehler aufkommen müssen.

Wie im Fall Schlecker…

Anton Schlecker war ein selbstständiger Unternehmer. Aber es ist richtig, er hat Millionen von Schulden hinterlassen, Gläubiger sind leer ausgegangen, er hat Tausende von Mitarbeitern in Hartz IV gebracht – und bekommt Bewährung. Uli Hoeness dagegen muss ins Gefängnis, obwohl er nicht einen einzigen Euro Schaden hinterlassen hat, er hat alle Steuern mit Zins und Zinseszins gezahlt. Das hat mit meinem Rechtsverständnis nichts zu tun.

Was ist mit Fällen, bei denen Firmen nicht durch die Fehler des Managements, sondern unverschuldet in Not geraten sind? Dürfen die im Insolvenzfall Steuergeld annehmen?

Gibt es solche Fälle? Ich kenne keine Unternehmen, die in die Insolvenz gegangen sind und bei denen nicht vorher entscheidende Fehler gemacht und Entwicklungen einfach nicht erkannt wurden. Ich bin nun 50 Jahre in der Textilbranche – und wir sind als einziges deutsches Unternehmen übriggeblieben. Es ist meine Aufgabe, den Wandel der Zeit zu erkennen und danach zu handeln.

Was haben Sie richtig, und was haben Ihre Wettbewerber falsch gemacht?

Früher habe ich den Einzelhandel und die Kaufhaus- und Versandhauskönige beliefert, die die gesamte Branche in den Ruin getrieben haben. Aber ich war ihnen nie hörig. Natürlich sind die Hortens, die Herties, die Karstadts, Neckermans oder Quelles auch auf mich zugekommen und haben gesagt, wenn die Preise nicht runtergehen, fliegt Trigema aus dem Sortiment.

Wie lief das ab?

Da kam beispielsweise der Horten und hat einen Preisnachlass gefordert. Ich musste sagen, dass Karstadt zuvor auch einen Rabatt wollte, ich ihn aber abgelehnt habe. Da waren mir als ehrbarem Kaufmann bei Horten die Hände gebunden, ich kann doch Karstadt, der auch noch größer war als Horten, nicht betrügen. Meine Wettbewerber haben das Spiel mitgemacht und sind dann ebenso wie die Kaufhaus-und Versandhauskönige in die Insolvenz gegangen. Sie waren somit selbst schuld, weil sie auf diese Aufträge nicht verzichten wollten!

Was hätten Ihre Wettbewerber anders machen können?

Sie haben in der Gier nach Aufträgen die Preise reduziert und wurden immer weiter nach unten gedrückt. Wir leben in einer bedarfsgedeckten Wirtschaft, das heißt, keiner kauft ein textiles Teil, weil er es dringend braucht, die Schränke sind voll. In so einer Situation muss ich am Ende auch einen Teil der Handelsfunktion übernehmen, damit ich nicht in Abhängigkeit komme von den Handelsunternehmen, die am Ende übrigbleiben und mich über den Preis unter Druck setzen können.

Wenn es nicht der Preis ist, wie differenzieren Sie sich gegenüber Konkurrenten aus Asien?

In einem Hochlohnland wie Deutschland ist es tödlich, es über den Preis zu versuchen. Wir machen das über die Innovation. Wenn ein Unternehmen aus einem Billiglohnland ein Produkt in gleicher Qualität macht, fahren wir die Stückzahl dieses Produktes zurück. Aber wir müssen dann etwas Neues haben, etwas Innovatives. Wir brauchen in unserem Hochlohnland die Produktion, aber keine Massenproduktion, sondern innovative Produktion.

Aber wie verkaufen Sie denn nun Ihre T-Shirts und Pullis – die Kaufhaus- und Versandhauskönige gibt es ja nicht mehr.

Seit ich die Firma übernommen habe, habe ich die Kunden dreimal ausgetauscht. Da waren zuerst die Kauf- und Versandhäuser und der klassische Einzelhandel. Dann bin ich zu den SB-Geschäften wie zum Beispiel Metro und danach zu den Discountern wie Aldi gegangen. Heute verkauft Trigema 50 Prozent der Produktion über eigene Geschäfte, 15 Prozent über Online, und 35 Prozent geht an Kunden aller Art.

Sie sind mittlerweile 77 Jahre alt und noch immer voll im Geschäft. Wie machen Sie das?

Das Schönste im Leben ist, das Gefühl haben zu dürfen, von anderen noch gebraucht zu werden. Und dieses Gefühl geben mir meine Familie und meine Mitarbeiter. Wenn es mal soweit ist, dass ich das Gefühl habe, dass man sagt, hoffentlich bleibt der Alte noch ein wenig länger im Urlaub, dann muss ich mir Gedanken machen.

Wann wollen Sie denn aufhören?

Ob man nun 77 Jahre alt ist oder 57 – das spielt keine Rolle. Manche machen schon mit 57 den größten Nonsens. Es ist alles eine Frage, wie man sich fühlt – und ich fühle mich noch okay. Und das andere habe ich nicht zu bestimmen, über meine Gesundheit bestimmt ein anderer.

Sie haben in Ihren Kindern zwei potenzielle Nachfolger. Wissen Sie schon, ob Sie Trigema an Ihren Sohn oder Ihre Tochter übergeben?

Nein, das weiß ich noch nicht. Aber bei uns gibt es kein Gerangel. Meine Kinder wissen, dass nur ein Kind die Firma bekommt. Sie sollen sich ja ein Leben lang lieben – und nicht ein Leben lang streiten. Natürlich können beide Kinder im Unternehmen arbeiten, aber einem Kind muss die Firma gehören, damit es jemanden gibt, der Entscheidungen trifft und für die Entscheidungen dann noch geradesteht.

Wie werden Sie entscheiden, wer Ihnen nachfolgt?

Beide Kinder sind in Ordnung, beide Kinder haben die Fähigkeit, die Firma zu führen. Aber es kommt ganz darauf an, welche Partner meine Kinder bekommen. Wenn mein Sohn oder meine Tochter nach Afrika heiraten oder sich einen ganz verrückten Partner ausssuchen, können Sie die Firma ja nicht übernehmen. Im Moment sieht das alles aber ganz gut aus. Aber wie sich das entwickelt, kann ich nicht sagen. Das entscheiden meine Frau und ich später gemeinsam.

Wird sich nicht ein Kind immer zurückgesetzt fühlen?

Ich weiß gar nicht, ob das Kind, das die Firma nicht bekommt, benachteiligt ist, denn der- oder diejenige hat die größeren Freiheiten, bekommt andere Vermögensanteile, kann in der Firma arbeiten und hat ein festes Gehalt. Die Firma ist möglicherweise das größere Erbe, es ist aber durch meine Vorgaben aber auch mit größeren Hypotheken verbunden. Und meine Vorgaben lauten volle Verantwortung und garantierte Arbeitsplätze.

Verpflichten Sie Kinder auch, die berühmte Werbung mit dem Affen zu übernehmen?

Das müssen sie selber entscheiden, aber ich werde sie Stand heute unter keinen Umständen absetzen. Entstanden ist die Werbung vor 25 Jahren durch einen Zufall. Ich wollte einen Fernsehspot, der auffällt. Die Agentur hatte den Spot schon fertig daliegen, weil der ursprüngliche Auftraggeber aus Japan ihn am Ende doch nicht mehr wollte. Wir haben ihn übernommen und hatten großen Erfolg damit. Irgendwann hat uns eine Werbeagentur vorgeschlagen, eine Werbung ohne Affen zu machen, mit der Aussage: Nachhaltige T-Shirts kommen aus Deutschland. Aber unsere Kunden fragten immer wieder nach dem Affen, da haben wir den Spot mit einem digitalisierten Affen wieder aufgenommen und heute steht der Affe für Werthaltigkeit.