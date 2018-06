Hypovereinsbank will in der Region weiter wachsen

Die Hypovereinsbank sieht sich in der Region Ulm-Bodensee auf Erfolgskurs. Das brachten Guido Krickl, Niederlassungsleiter für Privat- und Unternehmerkunden für Württemberg-Ost, und Klaus Klug, Filialverbundleiter Lindau, beim Bilanzpressegespräch in Lindau zum Ausdruck.

Das Finanzanlagevolumen der HVB-Region lag im Bereich der Privat- und Firmenkunden mit rund neun Milliarden Euro auf gleichbleibendem Niveau. Das Kreditvolumen blieb bei rund zwölf Milliarden Euro, trotz verhaltener Kreditnachfrage der Unternehmen. Dabei sieht sich die HVB als Spezialist für Sonder- und Förderkredite. Das Neugeschäft im Bereich privater Immobilienfinanzierungen stieg auf rund 305 Millionen Euro, das Volumen vermögensverwaltender Anlagen stieg auf 512 Millionen Euro an.

Die Neuorganisation der HVB läuft noch. Die Filiale in Neu-Ulm wird im Juni geschlossen, bis dahin ist auch klar, welche Geschäftsstelle in Lindau erhalten bleibt. Die Filialen in Ulm und Illertissen sind bereits rundum erneuert, derzeit folgen Friedrichshafen und Ravensburg. Bis zum Jahresende sind Umbauten in Ravensburg, Lindau und Konstanz geplant. Unklar ist noch, wie viele Stellen die Neuorganisation kostet.