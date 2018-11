Hymer-Chef verteidigt den Verkauf an Thor

Martin Brandt führt die Erwin-Hymer-Gruppe (EHG), zu der unter anderem auch die Marken Bürstner, Dethleffs, Laika, Eriba und Carado gehören, seit August 2015. Unter seiner Ägide hat sich der Umsatz von Europas größtem Wohnmobilbauer mehr als verdoppelt. Im Geschäftsjahr 2017/18 kam die EHG auf einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro und erwirtschaftete mit mehr als 7300 Mitarbeitern einen operativen Gewinn von 300 Millionen Euro. Brandt fädelte 2016 den Zukauf des kanadischen Wohnmobilherstellers Roadtreck ein, plante 2017 die Übernahme des britischen Explorer-Gruppe. Anfang 2018 gründete er mit Partnern ein Joint Venture in China, um Wohnwagen für den chinesischen Markt zu bauen. Vor seiner Zeit bei der EHG veranwortete der 58-Jährige als Chief Operating Officer die Produktion beim österreichischen Leuchtenhersteller Zumtobel. Gegründet hat die EHG der Oberschwabe Erwin Hymer 1961 in Bad Waldsee. Nach dem Tod des Wohnwagenpioniers 2013 hielten die Witwe und die beiden Kinder die Anteile an dem Unternehmen. Anfang des Jahres kündeten die Nachkommen den Verkauf an. Anfangs war ein Teilverkauf geplant, dann entschied sich die Familie Hymer die EHG zu 100 Prozent an den US-Konzern Thor zu geben. (ben)