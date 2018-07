HSH Nordbank-Manager können wieder auf Boni hoffen

Hamburg (dpa) - Manager der angeschlagenen HSH Nordbank können wieder auf Boni hoffen. Der Aufsichtsratsvorsitzende, Ex-Deutsche-Bank-Chef, Hilmar Kopper, legte am Mittwoch in Hamburg ein entsprechendes neues Vergütungsmodell vor.

Damit könnten die neuen Führungskräfte ihr Festgehalt von maximal 500 000 Euro theoretisch mehr als verdoppeln. Ausbezahlt werden die Zuschläge nur, wenn die Bank 2012 wieder dividendenfähig ist - sonst gehen die Manager leer aus. Hamburg und Schleswig-Holstein haben die Bank mit Kapital und Garantien in Milliardenhöhe vor dem Kollaps bewahrt. Sie haben dem Modell schon zugestimmt. Der Aufsichtsrat will es am Freitag beschließen.