Hopfenbauern machen Ernteverluste zu schaffen

Der trockene und heiße Sommer hat bei den Hopfenbauern eine ausgesprochen schlechte Ernte in Deutschland verursacht. Gleichzeitig leidet die Branche unter steigenden Kosten, die nicht weitergegeben werden können.

Er rechne damit, dass noch in diesem Jahr rund vier bis fünf Prozent der Hopfen-Betriebe aufgeben, sagte Adolf Schapfl, Präsident des Verbands Deutscher Hopfenpflanzer am Montag. Und die schwierige Lage werde noch einige Jahre andauern.

Für das Anbaugebiet Tettnang, das derzeit 125 Hopfenbaubetriebe umfasst, schätzt Jürgen Weishaupt, Geschäftsführer des Tettnanger Hopfenpflanzerverbands, die Lage nicht ganz so dramatisch ein. Rechne man die vom Verband Deutscher Hopfenpflanzer genannten Prognosen auf die Anzahl der Betriebe um, so würden bei insgesamt rund 1000 Hopfenbaubetrieben in Deutschland etwa 50 Betriebe aufgeben.

Für das Anbaugebiet Tettnang würden sich daraus anteilig rund sechs bis acht Betriebsaufgaben ergeben. „Das sehe ich momentan zum Glück nicht“, meint Jürgen Weishaupt. Zwar habe es auch in den vergangenen Jahren immer wieder Betriebe gegeben, die den Hopfenbau aufgegeben hätten. „Das hatte jedoch oft auch mit einer fehlenden Hofnachfolge zu tun“, erklärt Weishaupt.

Nur rund 70 Prozent der Vorjahresernte erreicht

Auch ist Tettnang von allen deutschen Hopfenanbaugebieten das mit dem geringsten Ernteverlust im Vergleich zum Vorjahr. Laut dem diesjährigen Hopfenmarkt-Abschlussbericht lag die Ernte von 2022 im Anbaugebiet Tettnang bei rund 84 Prozent der Vorjahresernte.

Das größte Anbaugebiet Hallertau hatte dagegen nur rund 70 Prozent der Vorjahresernte erreicht, im Anbaugebiet Spalt lag die diesjährige Ernte sogar nur bei rund der Hälfte im Vergleich zu den Zahlen von 2021.

Bundesweit wurden in diesem Jahr 34.406 Tonnen Hopfen geerntet – ein Rückgang um 28 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. Laut Verbandspräsident Adolf Schapfl sorge das für rund 88 Millionen Euro ausgebliebener Erträge. Gleichzeitig gebe es wegen gestiegener Kosten – unter anderem bei Energie und Dünger – Mehrkosten von 46 Millionen Euro.

Zusammen fehlen dieses Jahr also 134 Millionen Euro in den Kassen der deutschen Hopfenpflanzer – bei typischen Jahreserträgen von 300 Millionen Euro. „Das ist die Dramatik in der Sache“, sagte Schapfl.

Den Hopfen teurer zu verkaufen, ist kaum möglich, denn meist gibt es lang laufende Verträge. Ein schwieriges Jahr könne man aushalten, vielleicht auch ein weiteres, sagte Schapfl. Aber er wisse nicht, ob die Pflanzer bis 2025 durchhalten – so lange laufen viele Verträge. Hinter der schlechten Ernte sieht Schapfl den Klimawandel.

Dagegen helfen sollen nach Ansicht der Hopfenbauern einerseits Bewässerung, bei der es aber häufig schwierig sei, Genehmigungen zu bekommen, und andererseits neue, klimaresistente Hopfensorten, die häufig auch noch mit weniger Pflanzenschutzmitteln auskommen. Bei letzteren warten die Hopfenbauern laut Schapfl vor allem auf die Bereitschaft der Brauer, sie auch einzusetzen.