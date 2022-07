Holger Klein ist neuer Chef von Autozulieferer ZF

Das Unternehmen teilte die Personalie am Freitag mit. Damit kehrt ZF zur Tradition zurück, interne Kandidaten für den Chefposten zu benennen.

Klein ist bereits seit 2018 Mitglied des Vorstands von ZF. Bisher leitete er vom chinesischen Shanghai aus die Regionen Asien-Pazifik und Indien. Darüber hinaus führte er die Geschäfte der Divisionen Pkw-Fahrwerktechnik und Aftermarket und war verantwortlich für die weltweite Produktion von ZF. Klein ist promovierter Wirtschaftsingenieur im Bereich Technologiemanagement. Bei ZF stieg er 2014 ein, nachdem er zuvor als McKinsey-Berater tätig war.

Klein mit entscheidender Rolle bei Übernahme von TRW

Klein brachte sich für den Vorstandsvorsitz ins Spiel, denn er übernahm eine tragende Rolle bei der Milliardenübernahme des US-amerikanischen Autozulieferers TRW.

„ZF befindet sich in einem nie dagewesenen, dynamischen Transformationsprozess. Die Wahl von Dr. Holger Klein zum neuen Vorstandsvorsitzenden ist dabei ein sehr gutes und wichtiges Signal nach innen wie nach außen“, sagt Andreas Brand als Vertreter der Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen, die 93,8 Prozent der Anteile an ZF hält.

Weitere Vorstandsmitglieder von ZF scheiden bald aus

Der noch amtierende ZF-Chef Wolf-Henning Scheider hatte vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass er nach fünf Jahren im Amt zum Jahresende ausscheiden werde. Scheider war nach seinen Vorgängern Stefan Sommer, Hans-Georg Härter und Siegfried Goll seit langem der erste Vorstandsvorsitzende, der nicht aus dem Unternehmen heraus an die Spitze berufen wurde. Der studierte Betriebswirt war 2018 von der Geschäftsführung des Autozulieferers Mahle an den Bodensee gekommen. Klein ist nun wieder ein Kandidat, der aus dem Unternehmen heraus an die Spitze wechselt. Neben Klein hatte man auch Stephan von Schuckmann, Chef der Sparte Elektrische Antriebe, und Martin Fischer, Chef der aktiven- und passiven Sicherheitstechnik, Chancen zugeschrieben.

Auch sonst tut sich etwas im Vorstand des Unternehmens. Der Finanzchef Konstantin Sauer sowie der Nutzfahrzeugvorstand Wilhelm Rehm scheiden zum Jahresende 2022 aus dem ZF-Konzern aus. Für Wilhelm Rehm kommt Peter Laier vom Zulieferer Knorr-Bremse nach Friedrichshafebn. Der 54-jährige, promovierte Ingenieur verantwortete dort die Nutzfahrzeugsparte.

Nachfolgersuche für Finanzchef bereits fortgeschritten

„Das nahezu zeitgleiche Ende von drei Bestellungen von bewährten, erfolgreichen und höchst geschätzten Vorständen ist eine besondere Herausforderung für das Unternehmen“, sagt Dr. Heinrich Hiesinger, Aufsichtsratsvorsitzender von ZF am Freitag. „Daher freuen wir uns sehr, dass wir heute schon zwei Nachfolger präsentieren können; der Nachfolgeprozess für Dr. Sauer ist bereits fortgeschritten.“