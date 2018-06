Hoffnungsschimmer im Griechenland-Drama hievt Dax ins Plus

Die Hoffnung auf eine Annäherung im Streit um Griechenland hat dem Dax wieder auf die Beine geholfen. Die Anleger blieben jedoch nervös, wie die starken Schwankungen des deutschen Leitindex im Tagesverlauf zeigten.

Nach den herben Verlusten zu Wochenbeginn kletterte das Börsenbarometer schließlich um 0,85 Prozent auf 10 753,83 Punkte. Für den MDax ging es um 0,97 Prozent auf 18 908,09 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 1,41 Prozent auf 1499,73 Punkte.

Die EU-Kommission will Griechenland laut einem Medienbericht sechs Monate Zeit für eine Einigung mit den Gläubigern geben. Dieser Kompromissvorschlag solle am Mittwoch auf dem Treffen der Finanzminister der Eurozone vorgelegt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Market News International unter Berufung auf einen hochrangigen Kommissionsvertreter. Am Donnerstag wird der linke Regierungschef Alexis Tsipras an seinem ersten EU-Gipfel teilnehmen.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble wies den Medienbericht jedoch später zurück, so dass der Dax einen Teil seiner Gewinne wieder einbüßte. „Aktuell reagieren die Märkte wie ein Seismograph auf alles, was in der Griechenland-Frage über die Ticker läuft“, sagte Marktstratege Andreas Paciorek vom Handelshaus CMC Markets.

An der Dax-Spitze legten Conti-Aktien trotz schwacher Geschäftszahlen des französischen Wettbewerbers Michelin um 3,15 Prozent auf 204,45 Euro zu. Ohnehin standen Autowerte nach dem Rückschlag zu Wochenbeginn wieder ganz oben in der Anlegergunst: Die Anteile am Autobauer BMW gewannen 2,15 Prozent und Daimler-Titel legten um 1,88 Prozent zu. Die Papiere von HeidelbergCement stiegen nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen um 1,44 Prozent.

Im MDax sackten Metro-Aktien nach der Bilanzvorlage um rund zweieinhalb Prozent ab. Ein weiterer Anteilsverkauf des Großaktionärs Permira brockte den Papieren des Modekonzerns Hugo Boss ein Minus in ähnlicher Größenordnung ein.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um 1,06 Prozent auf 3383,13 Punkte vor und auch der Pariser Leitindex CAC 40 schloss deutlich im Plus. In London dagegen gab der FTSE-100-Index leicht nach. An der Wall Street rückte der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss um 0,42 Prozent vor.

Die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere stieg auf 0,27 (Vortag: 0,26) Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,08 Prozent auf 140,10 Punkte. Für den Bund-Future ging es um 0,08 Prozent auf 158,54 Punkte herunter. Der Eurokurs legte etwas zu: Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,1297 (1,1275) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8852 (0,8869) Euro.