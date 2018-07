Hertie  Warenhauskette mit traditionsreichem Namen

Die wechselvolle Geschichte von Hertie begann 1882, als Oscar Tietz in Gera ein Geschäft für Garn, Knöpfe und Wolle eröffnete. 1927 waren 13 000 Menschen bei Tietz beschäftigt. Allein in Berlin unterhielt das florierende Unternehmen zehn große Warenhäuser, darunter das KaDeWe. Dann drängten die Nazis die jüdische Familie Tietz aus dem Unternehmen, der Name wurde auf Hertie verkürzt — aus den Anfangsbuchstaben von Hermann Tietz, einem Onkel und Geldgeber des Gründers. Als Hertie 1993 vom Karstadt-Konzern übernommen wurde, wurden nahezu alle Geschäfte in Karstadt umbenannt. Im Sommer 2005 verkaufte KarstadtQuelle 74 kleinere Warenhäuser („Karstadt Kompakt“) an britische Finanzinvestoren. Diese suchten für die Kette den traditionsreichen Namen Hertie aus.