Heizen mit Holz wird immer teurer: Schlechte Nachrichten für Kaminofen-Besitzer

In nur einem Jahr haben sich die Preise für Holzpellets verdoppelt. Zuletzt kostete eine Tonne Holzpellets je nach Abnahmemenge im Juni zwischen 450 und 500 Euro.

Allein zwischen Dezember 2021 und März 2022 sind die Preise um 70 Prozent gestiegen, heißt es auf der Webseite des Bundesverbands Brennholzhandel und Brennholzproduktion (BuVBB). Der Hauptgrund: die aktuelle weltpolitischen Lage mit Russlands Krieg in der Ukraine.

Im Vergleich zu Öl oder Gas seien Holzpellets aber immer noch günstiger, das zeigen Daten des Verbands für Energiehandel Südwest-Mitte (VEH). Zum Stichtag 18. Mai 2022 kostete eine Kilowattstunde Energie mit Holzpellets knapp acht Cent. Bei Gas und Öl waren es zwischen zwölf und 15 Cent.

Kosten für Heizen mit Holz steigen weiter

Seit Russlands Einmarsch ist die Preisentwicklung auf dem Energiemarkt kaum noch vorhersehbar, selbst für Experten wie VEH-Geschäftsführer Hans-Jürgen Funke. Dass der Preis schon jetzt im Sommer nach oben geht, sei ein Hinweis darauf, dass er sich auch weiter in diese Richtung entwickeln könnte. Vor allem, da auch die für die Pelletproduktion benötigte Energie teurer wird. "Das muss sich auch in den Pelletpreisen widerspiegeln", sagte er Ende Juni zudem in einer Pressekonferenz.

Hinzu kommen bei Holzpellets auch die Rohstoffpreise. "Die Holzverknappung wird sich nicht entspannen", sagte Funke dazu. Es mache daher keiner etwas falsch, wenn er jetzt an die Bevorratung für den nächsten Winter denkt, so Funke.