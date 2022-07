Heftige Kritik an EU-Pflanzenschutzverordnung

Es wird ernst für die deutschen und europäischen Landwirte – und die Verbraucher, die deren Lebensmittel konsumieren. Ab dem Jahr 2030 sollen die Bauern nur noch die Hälfte an Pestiziden auf ihren Feldern einsetzen dürfen. So will es die EU-Kommission – und schreibt es den Mitgliedsstaaten mit einer Verordnung vor. Das Ziel ist es, die Artenvielfalt zu schützen. Doch die Folgen könnten auch für die Verbraucher erheblich sein: Weniger Ertrag und damit höhere Preise für Lebensmittel. „Die Gesellschaft muss vielleicht mal Knappheiten in Kauf nehmen, auch bei Nahrungsmitteln“, sagt Bärbel Gerowitt von der Uni Rostock. Wirklich? Ein Überblick, was die EU-Verordnung für Auswirkungen hat – und warum sie die falschen Ziele misst.

Droht mit nur noch 50 Prozent der Pflanzenschutzmittel eine Lebensmittelknappheit?

Carina Konrad hält das für möglich. „Mit den Vorschlägen der EU-Kommission laufen wir Gefahr, die Produktion weiter zu verknappen und damit Nahrung weltweit zu verteuern“, sagt die FDP-Fraktionsvize der „Schwäbischen Zeitung“. Konrad will stattdessen für mehr Nachhaltigkeit auf Biotechnologie und neue Züchtungsverfahren setzen: „Die Ablehnung von diesen Werkzeugen ist moralisch nicht mehr zu rechtfertigen.“ Auch der Vorsitzende des Agrarausschusses im EU-Parlament, Norbert Lins (CDU), sieht den Vorstoß der Kommission „sehr kritisch“. Er findet, dass „wir es uns in der jetzigen Zeit nicht erlauben können, durch den Wegfall von wichtigen Pflanzenschutzmitteln die Lebensmittelproduktion noch weiter zu senken“.

Was bedeutet das für die Lebensmittelpreise?

Bei mehr Arbeit der Landwirte für weniger Ertrag werden diese steigen müssen. Der Präsident des Umweltbundesamts (UBA), Dirk Messner, prognostiziert, dass „die Landwirte den Pestizideinsatz nur dann verringern, wenn ihre finanziellen Nachteile abgefedert werden“. Er fordert, die EU-Verordnung solle „die Staaten dazu verpflichten, ein konkretes Budget im Staatshaushalt zu reservieren, um Mehrausgaben und Ertragsminderungen auszugleichen, die bei der Reduzierung des Pestizideinsatzes entstehen“. Der Blogger und Buchautor „Bauer Willi“ Kremer-Schillings sagt: „Wenn wir wegen Verzicht auf Fungizide die Hälfte der Kartoffeln ernten und die noch eine schlechtere Qualität haben, brauchen wir dafür einen doppelt so hohen Produktpreis.“ Schließlich müssten die Bauern mehr Arbeitszeit und Diesel einsetzen, weil sie auf den Feldern hacken müssten. „Die Gesellschaft muss ihren Anteil tragen“, sagt Marcel Dehler vom Thünen-Institut für Betriebswirtschaft. Eine höhere Zahlungsbereitschaft für Lebensmittel sei dabei ein zentraler Punkt.

Wie soll die Reduzierung denn gemessen werden?

Die Kommission will den Durchschnittswert aus den Jahren 2015 bis 2017 als Vergleichswert heranziehen, von dem aus dann 2030 der Einsatz von Pestiziden halbiert werden soll. Dieses Ziel ist nicht neu und bereits Teil der im Jahr 2020 vorgestellten „Farm-to-Fork“-Strategie. Bisher gab eine EU-Richtlinie den Weg vor – doch die Mitgliedsstaaten hatten diese nicht konsequent umgesetzt. Besonders umstritten ist, woran die Reduzierung gemessen werden soll. Der sogenannte Harmonized Risk Indicator (HRI) soll die entscheidende Kennziffer werden. Das Problem ist: Der Indikator blickt praktisch nur auf die verkaufte Gesamtmenge an Pestiziden.

Wie reagieren die Landwirte?

Der Deutsche Bauernverband sieht die EU-Verordnung „in einem fundamentalen Widerspruch zu den aktuellen Herausforderungen bei der Ernährungssicherheit“. „Bauer Willi“ erklärt in einer einfachen Rechnung, wie unterschiedlich die Dosierung der verschiedenen Mittel sein können. Es gebe für die Zuckerrübe ein Herbizid, dessen Aufwandsmenge zwei Kilogramm pro Hektar betrage. Bei einem anderen seien es für dieselbe Fläche 25 Gramm. „Soll es jetzt einfach um die Menge gehen, wird die chemische Industrie intensiv daran arbeiten, Pflanzenschutzmittel mit geringerer Wirkstoffmenge zu produzieren“, sagt Kremer-Schillings, der Mitglied im Praktikernetzwerk des Bundeslandwirtschaftsministeriums ist. Ob diese Mittel dann aber aus toxikologischer Sicht besser wären, sei damit noch nicht gesagt. Es bestehe schlichtweg „keine Beziehung zwischen Wirkstoffmenge und Wirksamkeit“. Am meisten Sorgen macht sich Kremer-Schillings über Fungizide und Insektizide: „Pilzkrankheiten und Blattläuse sind mal da und mal nicht, entsprechend brauchen wir da auch in einem Jahr mal sehr wenig und im anderen wieder mehr.“ Dieses Problem hätten nicht nur die konventionellen Bauern, das gelte „in gleicher Weise auch im Biolandbau“. Dort werden auch Pflanzenschutzmittel eingesetzt, allerdings ohne chemisch-synthetische Wirkstoffe.