Kostenloses Parken am Tuwass ist bald Geschichte: Am Donnerstag hat der Technische Ausschuss die Weichen dafür gestellt, dass die bisher städtischen Parkflächen rund um das Tuwass in den Besitz der Stadtwerke übergehen. Künftig soll ein Parkscheinautomat das Parken rund ums Bad regeln – und Badegäste bekommen die Gebühren mit dem Eintrittspreis verrechnet.

Es sei ein Thema, das man „schon seit ewigen Zeiten“ im Rathaus hin und her schiebe, sagte OB Michael Beck vor dem Ausschuss.