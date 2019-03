Heckler & Koch-Mitarbeiter sollen Umsonst-Arbeit leisten

Von Deutsche Presse-Agentur

Mehr Menschen können auf Ausnahmen vom Diesel-Fahrverbot in Stuttgart hoffen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teilte am Montag in der Landeshauptstadt mit: „Es werden neue Möglichkeiten geschaffen, um besondere Härten für Privatpersonen mit Dieselfahrzeugen der Euronorm 4 abzumildern.“

Das Fahrverbot für Diesel-Autos der Euronorm 4 und schlechter zur Luftreinhaltung gilt grundsätzlich seit Jahresbeginn. Für Stuttgarter gibt es noch bis zum 31.