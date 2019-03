Heckler & Koch fordert von Mitarbeitern unbezahlte Arbeit

Zum ersten Mal seit der Saison 2015/16 stehen die Ravensburg Towerstars wieder im Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey-Liga 2. Dem EC Bad Nauheim, in der Hauptrunde als Sechster nur drei Punkte hinter dem Tabellendritten Ravensburg, ließen die Towerstars keine Chance. Der Sweep, also das 4:0 in der Best-of-Seven-Serie, hatte mehrere Gründe.

Die Kraftfrage: Augenscheinlich war, dass die Towerstars deutlich frischer wirkten als die Bad Nauheimer.