Harald Marquardt führt die Metall-Tarifverhandlungen

Der Unternehmer Harald Marquardt aus Rietheim-Weilheim wird für die Metall-Arbeitgeber die Tarifverhandlungen mit der IG Metall führen. Das hat der Arbeitgeberverband Südwestmetall im Anschluss an den ersten Verhandlungstermin in Kornwestheim bei Stuttgart bekannt gegeben. Damit stellt sich die Arbeitgeberseite für die als besonders schwierig einzuschätzende Tarifrunde neu auf. Traditionell führt bei Südwestmetall der Vorsitzende des Verbands die Verhandlungen. Verbandsvorsitzender ist Joachim Schulz.

Die Trennung von Verbandsvorsitz und Verhandlungsführung sei einvernehmlich abgestimmt, heißt es bei Südwestmetall. Das sei außerdem in einigen anderen Tarifbezirken, beispielsweise in Bayern, gängige Praxis. Beim Auftakt der Tarifrunde in Kornwestheim wurde Marquardt allerdings von Hauptgeschäftsführer Peer-Michael Dick vertreten. Harald Marquardt sei aus „höchst persönlichen Gründen“ kurzfristig verhindert gewesen. Er werde jedoch beim zweiten Termin am 12. Oktober das Ruder übernehmen.

Der Chef des gleichnamigen familiengeführten Automobil-Zulieferers ist stellvertretender Vorsitzender im Vorstandsgremium von Südwestmetall und seit 1. April Vorsitzender der Südwestmetall-Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau. Dort hat er Joachim Schulz an der Spitze abgelöst, der Ende März als Vorstandsvorsitzender des Medizintechnikunternehmens Aesculap in Tuttlingen ausgeschieden ist.

Harald Marquardt gilt als selbstbewusster Unternehmer, der gerne auch mal „Kante“ zeigt. Der IG Metall warf er in der Vergangenheit vor, eine „Luxusgewerkschaft“ zu sein, die nur ihren Mitgliedern diene. Arbeitgeber und Gewerkschaft stellen sich auf eine „äußerst schwierige“ Tarifrunde ein. Die ersten Gespräche endeten ohne Ergebnis. Die IG Metall fordert 8 Prozent mehr Entgelt für eine Laufzeit von 12 Monaten. Die Arbeitgeber sehen angesichts der Krise keinen Verteilungsspielraum.