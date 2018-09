Handelsverband berichtet über Stimmung im Einzelhandel

Mit der trägen Wucht eines Schiffes schiebt sich der gewaltige Hubschrauberkörper über die kleinen Gestalten am Boden, um die herum das Gras im Sturm der Rotoren sternförmig zu flüchten scheint. Die beiden Menschen heben das dicke Seil, haken es in das Pendant der CH 53 und rennen davon, derweil der sich steigernde Triebwerkslärm verrät: Der Hubschrauber will steigen und eine große Last mitnehmen, die im Ernstfall Leben, Hab und Gut retten kann: 5000 Liter Wasser.