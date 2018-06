Handelsstreit schlägt Anleger in die Flucht

Spätestens seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten bestimmt ein Begriff die politische Debatte: Populismus. Sein Erstarken bedeutet eine Zeitenwende. Volksparteien verlieren an Zulauf, radikale Kräfte kriegen mehr Zuspruch. Die Sachlichen verlieren, die Lauten gewinnen. Das gilt auch in Europa. Großbritannien verlässt die EU – der Brexit ist der Sieg eines populistischen Wahlkampfs. Italien, Österreich, Ungarn oder Polen setzen – gerade in Fragen der Migration – auf Alleingänge.