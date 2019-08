Höherer Flaschenpfand: Umweltbundesamt unterstützt Forderung

Vielerorts laden Köstlichkeiten in der Natur zum Pflücken ein. Nicht nur in den heimischen Gärten biegen sich derzeit die Äste der Obstbäume wegen der großen Anzahl an Früchten Richtung Boden. Dasselbe trifft natürlich auch auf Bäume im öffentlichen Raum zu.

Umso erfreulicher ist die neue Gemeinschaftsaktion der Häfler Landwirte und der Stadt Friedrichshafen. An verschiedenen Streuobstwiesen, wie zum Beispiel in Kluftern oder in der Grundstraße (Nähe der Schlosskirche), haben die Akteure Plaketten mit dem Hinweis angebracht: „Hier ...