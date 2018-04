Gutachten bestätigt: Alno war schon 2013 pleite

Der Küchenbauer Alno war schon deutlich vor der im Sommer des vergangenen Jahres beantragten Insolvenz pleite. Zu dieser Einschätzung kommt die von Insolvenzverwalter Martin Hörmann beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Andersch. Wie das insolvente Unternehmen am Dienstag mitteilte, komme Andersch in dem Gutachten zu dem Ergebnis, dass Alno bereits im Jahr 2013 zahlungsunfähig war.

Vor diesem Hintergrund werde der Insolvenzverwalter nun die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um Schadensersatzansprüche und Rückzahlungsansprüche geltend zu machen, hieß es in der Meldung.

Für die Aktionäre dürfte das nur ein schwacher Trost sein: Hörmann geht nämlich nicht davon aus, dass diese mangels Masse etwas zurückbekommen werden. „Trotz bestehender Schadensersatz- und Anfechtungsansprüche geht der Insolvenzverwalter nach derzeitigem Kenntnisstand weiter davon aus, dass es in dem Insolvenzverfahren mangels Verwertungsüberschuss in keinem derzeit denkbaren Szenario zu einer Ausschüttung an die Aktionäre der Alno AG kommen wird“, hieß es in der Mitteilung.

Den Verdacht, dass Alno nicht erst vergangenen Sommer zahlungsunfähig war, als die Insolvenz angemeldet wurde, hatte Hörmann auf Basis erster Begutachtungen bereits Anfang Januar geäußert. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung. Unter dem Namen Neue Alno GmbH werden in Pfullendorf mittlerweile wieder Küchen produziert.