Großverbraucher profitieren mehr als Kleinverbraucher

Wer viel Energie verbraucht, wird durch die Gas- und Strompreisbremse deutlich stärker entlastet als sparsame Privathaushalte. Das belegen Beispielrechnungen der „Schwäbischen Zeitung“ in Kooperation mit der Verbraucherzentrale (VZ) Baden-Württemberg. „Darin zeigt sich eine soziale Schieflage“, sagte VZ-Energieexperte Matthias Bauer, „wir müssen wegkommen vom Gießkannenprinzip.“ Die Besteuerung der Preisbremse, die die Bundesregierung für dieses Jahr plant, könnte das Problem teilweise lösen.

Im Prinzip wirken die Preisbremsen für Gas und Strom ab Jahresbeginn 2023. Um den Energieversorgern die nötige Zeit zur Umsetzung zu geben, treten sie zwar erst im März offiziell in Kraft, gelten dann aber rückwirkend ab dem 1. Januar. Für 80 Prozent der im Vorjahr verbrauchten Menge dürfen die Versorger Privathaushalten und Firmen dann nur zwölf Cent pro Kilowattstunde (kWh) Erdgas in Rechnung stellen, und 40 Cent pro kWh Strom. Für einen höheren Verbrauch gilt der Marktpreis. Einen Privathaushalt mit niedrigem Verbrauch entlasten die Preisbremsen beispielsweise um 848 Euro im Jahr. Ein Haushalt mit hohem Verbrauch profitiert dagegen mit einer Ersparnis von 2160 Euro. Je stärker der individuelle Energiekonsum reduziert wird, desto mehr wächst der Abstand. Bei 80 Prozent der früheren Gas- und Strommenge spart ein Kleinverbraucher beispielsweise 1492 Euro, ein Großverbraucher jedoch 3900 Euro.

Diese Effekte sind einerseits kein Wunder. Weil die Preisreduzierung pro Kilowattstunde für alle Haushalte gleich ist, sparen Großverbraucher automatisch höhere Euro-Beträge als Kleinverbraucher. In vielen Fällen bedeutet das andererseits auch, dass Privathaushalte mit hohen Einkommen stärker begünstigt werden als Bürgerinnen und Bürger mit niedrigen Einkommen. Denn erstere wohnen oft in großen Häusern oder Wohnungen, während letztere sich mit weniger Quadratmetern begnügen müssen.

Daraus ergibt sich die Frage, ob Großverbraucher mit hohen Einkommen so subventioniert werden sollten, wie es augenblicklich im Gesetz steht. „Nein“, sagte VZ-Experte Bauer, „oberhalb eines bestimmten Verbrauchs sollte der niedrigere Preis nicht mehr gelten.“ Bauer spricht sich damit für eine Verbrauchsobergrenze bei der Preisbremse aus.

Eine solche plant die Bundesregierung nicht. Wohl aber will die Ampel-Koalition die Preisbremse in gewissem Maße der Einkommensteuer unterwerfen. Die Einsparbeträge für Haushalte mit hohen Einkommen werden dann als zu versteuernde Einnahmen gewertet, was deren Begünstigung verringert. Bei der Entlastung der Gas- und Fernwärmekunden von den Kosten im Dezember 2022, der sogenannten Dezemberhilfe, wurde es ebenso geregelt.

„Im Gegensatz zu anderen erhalten die sogenannten Topverdiener ab gut 66.000 Euro die Hilfe der Gaspreisbremse nicht steuerfrei, sondern müssen diese versteuern“, erläuterte Finanzminister Christian Lindner (FDP) kürzlich. „Wer ein hohes Einkommen hat, kann in der Krise mehr beitragen als jemand mit kleinem oder mittleren Einkommen“, sagte Andreas Audretsch, Fraktionsvize der Grünen im Bundestag. „Darum ist es richtig, die finanzielle Unterstützung durch die Bremsen ganz normal in die Einkommensteuer einzubeziehen.“ Der Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft, Florian Köbler, kritisierte die geplante Besteuerung für Privathaushalte mit höheren Einkommen dagegen.

Wann die vereinbarte Besteuerung wirksam wird, ist allerdings unklar. Im Jahressteuergesetz 2022 wurde das noch nicht geregelt, weil dann der Bundesrat hätte zustimmen müssen, und die Union das komplette Gesetz hätte verzögern können. Das wollte die Regierung vermeiden.