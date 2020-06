Große Rollen ungefragt - Umsatzeinbruch bei Klopapier

Von Schwäbische Zeitung und Christian Flemming

In der Beruflichen Oberschule Lindau (FOS) haben 188 Absolventen der Fachhochschulreife sowie der Fachgebundenen und Allgemeinen Hochschulreife ihre Zeugnisse erhalten. In der vollbesetzten Aula der Berufsschule durften die Ehrengäste die Abschlusszeugnisse den Absolventen in die Hand drücken. Die Feier war von mitreißenden musikalischen Beiträgen umrahmt.

Warum muss die musikalische Umrahmung bei einem solchen Anlass erwähnt werden? Ganz einfach, an dieser Schule ist es etwas Besonderes, da Musik kein Lehrfach ist.