Größte US-Bankenpleite des Jahres

Größte Banken-Pleite des Jahres in den USA: Die Behörden haben die Colonial Bank im Bundesstaat Alabama dichtgemacht. Die Einlagen von 20 Milliarden Dollar werden komplett von der Großbank BB&T übernommen, für die Kunden entstünden keine Nachteile.

Das betonte die US-Einlagensicherungsbehörde FDIC. Insgesamt machte die FDIC am Freitagabend fünf Banken dicht. Damit sind seit Jahresbeginn bereits mehr als 75 amerikanische Kreditinstitute gescheitert.

Mit einer Bilanzsumme von 25 Milliarden Dollar ist Colonial die größte Bank, die in diesem Jahr geschlossen wurde. Bisher führte die im Mai dichtgemachte BankUnited Financial aus Florida mit einer Bilanzsumme von knapp 13 Milliarden Dollar die Liste an. Zumeist traf es kleinere Regionalbanken. Zu größeren Erschütterungen für Kunden kam es dabei nicht, da die Einlagen von anderen Instituten oder der FDIC übernommen werden. Branchenexperten hatten gewarnt, dass in den kommenden Jahren bis zu 1000 US-Banken aufgeben könnten.

Das Aus für die Colonial kostet die FDIC schätzungsweise 2,8 Milliarden Dollar. Die Behörde betonte, dass sie nach wie vor genügend Geld habe. Die BB&T und die FDIC wollen mögliche Verluste aus den Vermögenswerten der Colonial untereinander aufteilen. Die BB&T mit einer Bilanzsumme von 150 Milliarden Dollar gilt als einer der Profiteure der amerikanischen Bankenkrise.

Die anderen am Freitag geschlossenen Banken sind deutlich kleiner. Lediglich die Community Bank of Nevada aus Las Vegas kam noch auf eine Bilanzsumme von 1,52 Milliarden Dollar, die anderen agierten im Millionen-Bereich.