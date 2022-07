Gold und Silber zollen Zinsanstieg Tribut

Es war nicht nur für Aktien ein ungewöhnliches erstes Halbjahr, sondern auch für jene Anlageklassen, die man sich normalerweise als Absicherung ins Depot oder ins Schließfach legt. Da sind zum einen festverzinsliche Anleihen, die einen schlechten Start hinlegten, sich dann aber berappelten. Und da sind zum anderen die Krisenwährungen Gold und Silber, die den steigenden Zinsen Tribut zollen.

Massiv steigende Zinsen waren es, die dem Anleihemarkt 2022 einen der schwächsten Jahresauftakte der vergangenen Jahrzehnte bescherte. Nochmals zum Verständnis: Steigende Zinsen am Markt machen die Anleihen weniger attraktiv, die bereits emittiert sind, also in den Wertpapierdepots von Anlegern oder auch Banken liegen. Denn egal mit welchem Zinssatz diese Papiere ausgestattet sind, sie werfen bei steigenden Zinsen immer relativ weniger Rendite ab. Die Kehrseite steigender Zinsen sind damit fallende Kurse der bereits begebenen Anleihen. Des einen Freud, des anderen Leid. So weisen Staats- und Unternehmensanleihen aus dem Euroraum seit Jahresbeginn eine negative Performance von rund zwölf Prozent auf, bei US-Dollar-Unternehmensanleihen beträgt der Verlust sogar gut 15 Prozent.

Eine ähnlich schlechte Entwicklung halte er im weiteren Jahresverlauf für unwahrscheinlich, sagt dazu Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Die zu erwartenden Leitzinserhöhungen dürften nach seiner Überzeugung in den aktuellen Kursen weitgehend berücksichtigt sein. Immerhin ist die Rendite zehnjähriger US-Treasuries, also amerikanischer Bundesanleihen, seit Jahresbeginn schon um bis zu zwei Prozentpunkte auf knapp drei Prozent gestiegen, die von Bundesanleihen gleicher Laufzeit um rund eineinhalb Prozentpunkte auf rund 1,24 Prozent. Gleichzeitig sind die Renditeaufschläge – die sogenannten Credit Spreads – auf ein relativ hohes Niveau gestiegen. Die darin eingepreisten Zahlungsausfälle dürften laut Stephan selbst im Falle einer Rezession kaum erreicht werden. Die aktuelle Rezessionsdiskussion könnte allerdings zunächst vornehmlich Staatsanleihen zugutekommen, glaubt der Experte.

Indessen drücken die steigenden Zinsen auf den Goldpreis, der in Erwartung höherer Zinsen in den USA aktuell auf ein Niveau von gut 1700 Dollar abgerutscht ist, was den niedrigsten Stand seit Ende September entspricht. Unbeliebt ist das gelbe Metall bei Anlegern dennoch nicht geworden. Dies ist abzulesen am Goldbestand der börsengehandelten Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold, die zur Jahresmitte um fünf auf 242 Tonnen angestiegen ist. Der Bestand des Gold-Wertpapiers erhöht sich immer dann, wenn Anleger Xetra-Gold-Anteile über die Börse kaufen. Dabei entspricht jeder Anteilsschein genau einem Gramm Gold. Das verwaltete Vermögen von Xetra-Gold liegt per Ende Juni bei 13,5 Milliarden Euro. „Die Unsicherheit an den Märkten wird erstmal bestehen bleiben, deshalb rechnen wir weiterhin mit wachsendem Interesse an Gold“, sagt dazu Steffen Orben, Geschäftsführer der Deutsche Börse Commodities, die Xetra-Gold herausgibt. Das von Orben skizzierte Interesse an Xetra-Gold ist aber nicht gleichbedeutend mit einem steigenden Goldpreis.

Im Schatten der Goldpreisentwicklung war das, was man gerne „das Gold des kleine Mannes“ bezeichnet, nämlich Silber, ganz gut ins Jahr 2022 gestartet. Anfang März erreichte das Edelmetall fast die Marke von 27 US-Dollar. Doch seitdem ging es für den Silberpreis wieder bergab. Derzeit markiert das Edelmetall mit um die 19 US-Dollar sogar ein neues Zwei-Jahrestief. Zwei Faktoren dürften dafür sorgen, dass der Silberpreis vorerst wenig Luft nach oben hat: Zum einen belasten auch hier die absehbaren Zinserhöhungen der Notenbanken den Preis. Zum anderen überwiegen bei Silber-ETCs (Exchange Traded Commodities) derzeit die Verkäufer. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs haben sie sich von fast 75 Millionen Unzen Silber getrennt. Experten sehen daher weiterhin wenig Potenzial für das Edelmetall und rechnen auf Sicht von zwölf Monaten nur mit Preisen von 20 US-Dollar per Unze Silber. Ohnehin kommt für Europäer hinzu, dass der schwache Euro derzeit den Kauf der Edelmetalle Gold und Silber, die in US-Dollar notiert werden, verteuert.