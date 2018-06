Glaubwürdiger Pionier

Die Zeit der Schreckensnachrichten ist vorbei. Voith hat sich erholt. Daran haben die Arbeitnehmer großen Anteil. Vor allem der traditionsreiche Standort in Ravensburg wurde gestutzt, viele Arbeitsplätze gingen verloren. Doch zumindest war das Opfer nicht vergebens, wie die solide Bilanz des Industriekonzerns zeigt. Konzernchef Hubert Lienhard kann sich nach Jahren harter Einschnitte nun endlich der Modernisierung von Voith widmen.

Voith steht stellvertretend für die deutsche Industrie. Das Traditionsunternehmen muss Herausforderungen meistern, die vielen Maschinen- und Anlagenbauern bevorstehen. Einen Teil dieses Weges haben die Voithianer bereits hinter sich: Das Unternehmen hat sich auf den Wettbewerb mit der agilen Konkurrenz aus Asien eingelassen, baut inzwischen abgespeckte Maschinen für Schwellenländer und errichtet Fabriken im Ausland.

Jetzt will Lienhard das Unternehmen ins digitale Zeitalter führen. Voith taugt gut als Pionier der Industrie 4.0: Schließlich existierte das Unternehmen schon zu Zeiten der ersten industriellen Revolution. Wer der Welt so herrliche Papiermaschinen und mächtige Wasserkraftwerke gegeben hat, wird an Sensoren, Algorithmen und Robotern nicht scheitern.