GfK präsentiert neue Zahlen zum Konsumklima-Index

Der Klimawandel setzt der Pfarrkirche St. Johann zu: Da sich durch die überdurchschnittlich heißen jüngsten beiden Sommer die Holzkonstruktion unter den Deckenfresken in ihrer Kontur veränderten, bröckelte an mehreren Stellen der Putz von der Decke. Eine Untersuchung durch einen Restaurator ergab: Für die Kirchenbesucher besteht keine Gefahr. Wie mit den Schäden umgegangen wird, das soll der Experte in einem Gutachten beschreiben. Sobald die Ausführungen von Johannes Amann vorliegen, will die Gemeindeleitung über das weitere Vorgehen ...