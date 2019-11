GfK: Konsumlaune der Verbraucher hellt sich wieder auf

Die Verbraucher in Deutschland gehen positiv gestimmt in die Vorweihnachtszeit. In seinem monatlich ermittelten Konsumklimaindex sagt das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK für Dezember einen leichten Anstieg um 0,1 Zähler auf 9,7 Punkte voraus.

Im Vormonat war der Wert um 0,2 Zähler auf 9,6 Punkte zurückgegangen. Zwar sei das Konsumklima damit etwas schwächer als im gleichen Vorjahreszeitraum, doch vor allem die konjunkturelle Entwicklung schätzten die Bundesbürger deutlich positiver ein als noch vor einem Monat. Die Verbraucher hätten „durch ihre ausgesprochen gute Konsumlaune maßgeblich dazu beigetragen, dass im dritten Quartal eine Rezession in Deutschland verhindert werden konnte“, erklärte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Mit einem Plus um 15,5 Zähler innerhalb eines Monats sei der Anstieg bei der Konjunkturerwartung so stark wie seit über neun Jahren nicht mehr, so die GfK. Im Schlepptau der optimistischeren Konjunkturaussichten habe sich bei den Bürgern auch die Erwartung an ihre künftige finanzielle Lage spürbar verbessert.

Verstärkt werde die Kauflaune, weil die Alternative Sparen durch die weitere Verschärfung der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) noch weniger attraktiv werde.