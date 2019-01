GfK gibt Daten zur Verbraucherstimmung bekannt

Die beliebtesten Babynamen in Ravensburg und Weingarten stehen fest. Die „Schwäbische Zeitung“ hat die Jahresstatistiken 2018 der beiden Standesämter ausgewertet. Auffällig auch: In Ravensburg ist die Zahl an Geburten in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. 2012 waren es nur 797 Babys, die in Ravensburg zur Welt kamen. 2018 wurden bereits 1323 Kinder in Ravensburg geboren.

Laut Alfred Oswald, Pressesprecher der Stadt Ravensburg, kamen diese Babys insbesondere im Elisabthenkrankenhaus zur Welt.