Gewinne im Dax vor Fed-Signalen am Abend

Die Anleger in Deutschland sind am Mittwoch mutig in den Handel gestartet. Der Dax kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 15.500 Punkte.

Bereits an den Vortagen waren anfängliche Kursgewinne aber schnell zusammengeschmolzen, am Dienstag war es danach sogar kräftig abwärts gegangen. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte trat am Mittwochmorgen bei 34.200 Punkten auf der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent auf 4162 Punkte.

Nach Tagen des Abwartens auf geldpolitische Signale wird es am Abend konkret: Die US-Notenbank Fed wird ihre nächsten Schritte bekannt geben, bevor in den kommenden Tagen die Kollegen in der Euro-Zone, Großbritannien und Japan folgen.

© dpa-infocom, dpa:211215-99-388875/2