Gerettet: Früher als geplant lässt die Lebensmittelkette Feneberg ihre existenzbedrohende Krise hinter sich

Die Geschichte der Supermarktkette Feneberg hätte vor drei Jahren zu Ende gehen können. Insolvenz oder Verkauf, vor diesen Alternativen stand Hannes Feneberg, der das Kemptener Familienunternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Christoph führt, im Frühjahr 2019. Doch die Brüder wollten das von ihren Großvater Theodor gegründete Unternehmen nicht aufgeben. Sie kämpften – und sie haben aller Voraussicht nach Erfolg.

„Den Lohnverzicht, mit dem die Mitarbeiter die Sanierung des Unternehmens unterstützt haben, haben wir im April zurück genommen“, sagt Hannes Feneberg im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. 97 Prozent der rund 3500 Angestellten haben mit Ausnahme der Auszubildenden und Mitarbeitern mit niedrigen Einkommen auf bis zu 4,3 Prozent ihres Bruttolohns verzichtet. „Das war auf vier Jahre angelegt – und nun können wir den Lohnverzicht eineinhalb Jahre früher beenden“, erläutert Feneberg weiter. „Wir als Familie möchten für diese Unterstützung noch einmal ein großes Dankeschön aussprechen.“

Klar ist, dass der Lohnverzicht der Mitarbeiter ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Teil des Sanierungsplans gewesen ist, der ein Volumen von 70 bis 80 Millionen Euro aufwies und bis Mitte 2023 laufen sollte. Neben der Belegschaft beteiligten sich an der Rettung die Familie Feneberg, die Sparkasse Kempten und der Pensionssicherungsverein, der die Pensionszahlungen an die Feneberg-Ruheständler noch bis nächstes Jahr übernimmt. Erarbeitet hatte das Sanierungskonzept die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO.

Der Grund für die Schieflage der Lebensmittelkette, die im Allgäu, in Oberbayern, in Oberschwaben und am Bodensee 81 Filialen betreibt, lag vor allem an den hohen Pensionslasten. Aufgrund der Niedrigzinsphase wurden die Rückstellungen für die Altersvorsorge jedes Jahr höher. „Sie fressen nach und nach das Eigenkapital auf – und damit einen wichtigen Teil unseres Erfolges“, erläuterte Hannes Feneberg vor drei Jahren die Probleme.

Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank und die gesetzlichen Regeln für Pensionszusagen haben es dem Unternehmen unmöglich gemacht, die Rückstellungen zu erwirtschaften, weil bei Abschluss der Verträge viel höhere Zinseinnahmen eingeplant waren. 2019 belasteten die zusätzlichen Rücklagen Feneberg mit rund 70 Millionen Euro. „In der Situation waren die notwendigen Zukunftsinvestitionen für uns nicht mehr wie geplant zu stemmen“, sagte Feneberg damals.

Doch die Zeiten sind laut Hannes Feneberg vorbei. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ wirkt er erleichtert, aber noch immer ist die Last der vergangenen Jahr zu spüren, wenn er darüber spricht, wie sich am Ende dann doch alles gefügt hat. Dadurch, dass Feneberg den Pensionsfonds, aus denen zurzeit die Ruhestandsgehälter von rund 400 früheren Mitarbeitern bezahlt werden, 2005 geschlossen hat, sinken die notwendigen Rücklagen wieder. Im vergangenen Jahr sei nur noch ein Zuschuss von zehn Millionen Euro notwendig gewesen. „Dieses Jahr werden es acht Millionen Euro sein, bis wir in vier Jahren die Bürde ganz los sind“, erläutert Hannes Feneberg. „Möglicherweise geht es sogar etwas schneller, wenn die Zinsen wieder steigen.“

Eine Entwicklung, die das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020/21 (Ende September) bei einem Umsatz von 446 Millionen Euro (plus acht Prozent) wieder in schwarze Zahlen geführt hat. „Wir haben einen Gewinn von knapp zwei Millionen Euro geschrieben, mit den Rückstellungen wäre es also ein Gewinn von fast zwölf Millionen Euro gewesen – ein ordentliches Ergebnis“, sagt Hannes Feneberg. „Wir sind gut mit der Sanierung voran gekommen – natürlich war die Pandemie, die dem Lebensmitteleinzelhandel geholfen hat, ein warmer Rückenwind.“

Hannes Feneberg hält die Rücknahme des Lohnverzichts, dem bald auch wieder die Zahlung des Urlaubsgeldes und Lohnerhöhungen folgen sollen, für dringend erforderlich. „Wir müssen im Vergleich mit anderen Arbeitgebern einen angemessenen Lohn zahlen“, erläutert der Feneberg-Chef. „Wenn die Planung für das kommende Geschäftsjahr steht, dann werden wir über die Lohnsteigerung entscheiden.“ Auch wenn das Unternehmen die Belegschaft immer wieder über den Stand der Sanierung informiert habe, seien immer wieder die Frage gekommen, „wenn die Umsätze laufen, wann gibt es denn wieder den vollen Lohn“, sagt Feneberg. „Jetzt ist schon eine gewisse Entspannung zu spüren.“

Angespannt ist dagegen Hannes Feneberg – und zwar mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate. Wie sein Unternehmen das im September zu Ende gehende Geschäftsjahr abschließen werde, sei angesichts der aktuellen Preisturbulenzen im Lebensmittelmarkt „eine völlige Glaskugelleserei“. „Ich bin nicht in Sorge, schließlich tut man sich als Händler in Zeiten steigender Preise leichter, aber vieles ist gerade sehr ungewiss“, sagt der Unternehmenschef. Schwierig sei die Situation deshalb, weil die aktuellen Preiserhöhungen noch im Spekulativen zu verorten sind. „Die Frage ist zum Beispiel, wie viel Getreide in Russland und der Ukraine wirklich ausgesät worden ist und wie die Ernte danach ausgeliefert wird“, erläutert Feneberg. „Da wird viel spekuliert, aber die Gefahren sind sehr real.“

Was der Lebensmittelhändler bereits jetzt in seinen Filialen spürt, ist die Tatsache, dass die Unsicherheit die Kunden vermehrt zu billigeren Produkten greifen lässt. „Das Preiseinstiegssegment läuft wieder viel besser, Angebote werden intensiver genutzt“, sagt Feneberg. „Insgesamt verschieben sich die Marktanteile wieder zu den Discountern, die Entwicklung, die in der Pandemie zu beobachten war, läuft rückwärts.“ Vor allem während der ersten Pandemiemonate hatten viele Verbraucher zu teureren Produkten und Markenartikeln gegriffen, um es sich während des Lockdowns mit höherwertigen Lebensmitteln gut gehen zu lassen.

Eine Entwicklung, auf die Feneberg seit der Sanierung vorbereitet ist: Der Rettungsplan sah nämlich auch eine Ausweitung des Sortiments vor – bis zur Krise hatte Feneberg vor allem mittelpreisige Markenprodukte und die hochpreisigen Eigenmarken wie „Von hier“ oder die Fleischmarken „Prima“ in den Regalen gehabt. Seit drei Jahren stellt Feneberg seine Filialen aber so um, dass das Unternehmen auch niedrigpreisige Produkte über alle Sortimentsbereiche anbietet. Viele dieser Produkte bezieht die Kemptener Kette dabei vom Lebensmittelhändler Edeka, der im Einkauf Partner im Wettbewerb um Kunden und Standorte aber Konkurrent ist.

Einen Konkurrenten, den Amelie Feneberg in den vergangenen Monaten genau analysiert hat. Die Tochter von Hannes Feneberg absolvierte zuletzt Praktika beim Vorarlberger Lebensmittelhändler Sutterlüty, beim zum Schweizer Migros-Konzern gehörenden Lebensmittelkette Tegut aus dem osthessischen Fulda sowie Märkten der Rewe-Gruppe und eben bei zwei Edeka-Filialen in Bayern. „Sie kommt mit Ideen, die sie dann mit mir diskutiert – und ihr und mir tut gut, dass sie sie, dass auch wir einiges sehr gut machen“, sagt Hannes Feneberg über sie Ausbildung seiner Tochter. In wenigen Tagen ist sie wieder zu Hause in Kempten und wird dort ihre Ausbildung fortsetzen. Ziel ist es, dass Amelie Feneberg am 1. Oktober 2023 in die Geschäftsführung von Feneberg aufrückt und die Vertriebsleitung übernimmt. Spätestens dann soll die Sanierung abgeschlossen und das Unternehmen ihres Urgroßvaters vollständig gerettet sein.