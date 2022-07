Gemeinsam gegen das Brexit-Chaos

Seit eineinhalb Jahren ist das Vereinigte Königreich nicht mehr Teil des EU-Binnenmarkts und der Zollunion. Fast genauso lang ist es nun her, dass sich der Laupheimer Biopharma-Dienstleister Rentschler für Großbritannien als Standort für eine neue Produktionsanlage für Zell- und Gentherapien entschieden hat. In Stevenage nahe London will das Familienunternehmen künftig sogenannte virale Vektoren herstellen, mit denen seltene Stoffwechselkrankheiten behandelt werden sollen.

„Das Vereinigte Königreich ist weltweit mit führend in der Zell- und Gentherapie. Deshalb hat sich Rentschler für diesen Standort entschieden“, erklärt Christian Schetter die Gründe. Der studierte Biologe verantwortet bei dem Laupheimer Unternehmen die Bereiche Forschung und Entwicklung und kennt sich in der britischen Biotech-Branche bestens aus. Doch der Brexit und seine Folgen haben das Zeug dazu, die Standortvorteile Großbritanniens für Rentschler gehörig zu belasten.

„Im Moment scheint ein ungeordneter Brexit in Kauf genommen zu werden“, sagt Schetter mit Blick auf die jüngsten Störfeuer der britischen Regierung in der Nordirland-Frage. Dann würden wohl britische Forscher von EU-Forschungsprogrammen wie dem Horizon Europa ausgeschlossen. Eine Katastrophe, sagt Schetter, denn die Komplexität der Zell- und Gentherapie brauche Zusammenarbeit – über Ländergrenzen hinweg.

Exporte und Importe eingebrochen

Hinter den Kulissen wird deshalb fieberhaft an pragmatischen Lösungen gearbeitet, wie der Bruch mit Festlandeuropa ohne größere Kollateralschäden für Wirtschaft und Bürger hinbekommen werden kann. Vor allem Baden-Württemberg legt sich für weiter gute Wirtschaftsbeziehungen ins Zeug, denn der britische Markt ist für Unternehmen aus dem Südwesten ein wichtiger – auch wenn die Bedeutung im Zuge des EU-Austritts in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist.

Während im Jahr 2015 noch Waren im Wert von 12,3 Milliarden Euro von Baden-Württemberg nach Großbritannien exportiert wurden, lag der Wert im Jahr 2021 bei nur noch 8,8 Milliarden Euro. Damit kommt das Königreich auf Platz acht in der Exportbilanz. Bei den Einfuhren ein ähnliches Bild: Während im Jahr 2015 noch Waren im Wert von 4,4 Milliarden Euro von Großbritannien nach Baden-Württemberg importiert wurden, waren es im Jahr 2020 nur noch 3,1 Milliarden Euro, was Platz 16 in der Importbilanz entsprach.

Die Gründe für den Abstieg sind vielfältig, lassen sich nach Einschätzung von Experten aber ganz überwiegend auf den Brexit zurückführen. Denn die Handelsbeziehungen zu Großbritannien haben sich nach dem Ende der Corona-Maßnahmen nicht in dem Maß erholt, wie das bei anderen Ländern der Fall war.

„Enger zusammenrücken“

An diesem Mittwoch trifft sich deshalb Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut zu einem Spitzengespräch mit Wirtschaftsvertretern, um über die Folgen des Brexits und über den Stand der Handelsbeziehungen zum Vereinigten Königreich zu sprechen. „Es ist wichtig, dass wir gerade jetzt die Zusammenarbeit intensivieren“, sagte die CDU-Politikerin im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Schließlich müsse die westliche Welt angesichts der geopolitischen Verwerfungen doch „enger zusammenrücken“ und sich nicht selbst schwächen.

Gleichwohl bleibt der Brexit für viele kleine und mittelständische Unternehmen – auch Monate nach seinem Vollzug – eine Herausforderung. Zusätzliche Handelshürden wie erforderliche Zollanmeldungen, Dokumente und Prüfbescheinigungen sowie die Verzögerungen an den Grenzen machen den Handel zeitaufwändiger, kostenintensiver und komplizierter als zuvor. Ganz aktuell bereitet vielen Unternehmen Sorge, dass Teile des Austrittsabkommens wie das Nordirland-Protokoll von britischer Seite wieder in Frage gestellt werden. „Das untergräbt das Vertrauen in eine verlässliche Handelspartnerschaft“, sagt Hoffmeister-Kraut. Eine stabile Basis für Investitionen in Großbritannien fehlt damit.

Auch die Wirtschaft im Vereinigten Königreich kämpft um pragmatische Lösungen, hat der im Februar veröffentlichte Bericht des britischen Parlaments zu den Brexit-Folgen doch die schlimmsten Befürchtungen bestätigt. So seien die „einzigen feststellbaren Auswirkungen“ auf britische Unternehmen „höhere Kosten, mehr Bürokratie und Verzögerungen an den Grenzen“, heißt es in dem Papier.

Partnerschaftsinitiativen BW-UK

Hoffmeister-Kraut hofft, mit der bereits Anfang 2020 gegründeten Partnerschaftsinitiative zwischen Baden-Württemberg und Großbritannien für beide Seiten Auswege aus diesem Dilemma zu finden. In den Gesprächen mit dem britischen Generalkonsul Simon Kendall und dem britischen Handelsministerium geht es um Lösungen im Zoll- und Warenverkehr, um die Mitarbeiterentsendung aber auch um die Anbahnung neuer Kooperationen zwischen britischen und baden-württembergischen Unternehmen – insbesondere in Bereichen wie der Mobilität oder der Medizintechnik.

„Großbritannien ist ein starker Innovationsstandort. Diese Kompetenzen sind auch für unsere Unternehmen in Baden-Württemberg wichtig, deshalb sollten wir weiter eng kooperieren“, sagt die Ministerin und warnt davor, dass andern-falls Innovationskapazitäten aus Deutschland ins Vereinigte Königreich wechseln könnten.

Diese Sorge treibt auch Rentschler-Vorstand Schetter um. „Im Interesse von Wirtschaft und Bürgern muss die Politik deshalb zu konstruktiven Ergebnissen kommen“, fordert der Manager. Für Rentschler besonders wichtig: Auch in Zukunft noch Mitarbeiter ohne große Hürden nach Großbritannien entsenden zu können. Nur dann ginge das Konzept des gemeinsamen Verbundes zwischen Rentschler in Laupheim und Rentschler in Stevenage auf.