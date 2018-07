Geldsorgen: SkyEurope-Passagiere fliegen per Bus

Auf dem Weg in die Sonne müssen Hunderte Passagiere des Billigfliegers SkyEurope erstmal Bus fahren. Wegen Finanzproblemen der Airline wurde am Samstag die Abfertigung der Flüge am Flughafen Wien gestoppt und die Passagiere werden über den Flughafen Bratislava umgeleitet.

Hintergrund des Abfertigungsstopps sind ausstehende Zahlungen der angeschlagenen slowakisch- österreichischen Airline an den Flughafen Wien.

Gratisbusse brachten die Reisenden von Mitternacht an in die etwa eine Stunde von Wien entfernte slowakische Hauptstadt. Hunderte Menschen mussten warten, die Flüge hatten ein bis zwei Stunden Verspätung. Bis auf weiteres werde an diesem Verfahren festgehalten, sagte der Sprecher der Airline, Ronald Schranz. Es liefen aber Gespräche mit dem Wiener Flughafen. In der Nacht erschienen auf der Homepage von SkyEurope neue Flugpläne, für den Samstag waren zwölf von Wien nach Bratislava umgeleitete Starts geplant.

SkyEurope fliegt momentan mit bis zu zehn Flugzeugen von Prag, Bratislava sowie eigentlich Wien europäische Urlaubsorte an. Deutsche Ziele werden nicht angesteuert. Die Billig-Airline hat bereits seit längerem Finanzprobleme und steht unter Gläubigerschutz. Mitte Juni hatte die ins Trudeln geratene Fluggesellschaft nach eigenen Angaben offene Forderungen in Höhe von rund 20 Millionen Euro.