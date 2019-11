Geld ist Frauensache: Veranstaltung im Medienhaus von Schwäbisch Media

Über Geld spricht man nicht? Von wegen. Am 14. November sprechen Frauen im Medienhaus von Schwäbisch Media über ihre Finanzen, Vorsorgemöglichkeiten und Vermögensaufbau.

Denn: Altersarmut ist weiblich. Noch immer kümmern sich in der Regel Frauen um die Kinder, sie arbeiten länger in Teilzeit und verdienen weniger als Männer. Deshalb müssen gerade Frauen sicherstellen, dass sie genug Geld zur Verfügung haben, wenn sie in Rente gehen.

Je früher sie sich darum kümmern, desto besser.

Wie es mit der Altersvorsorge klappt und wie man sich auch im Ruhestand noch absichern kann, erklären die Frauenfinanzberaterin Constanze Hintze und die Finanzbloggerin Chiara Bachmann.

Lesen Sie hier unser Interview mit der Beraterin Constanze Hintze:

Schicken sie uns Ihre Fragen vorab

Beide Referntinnen beantworten am 14. November Ihre Fragen. Sie können schon jetzt vorab Fragen zum Thema einschicken an wirtschaft@schwaebische.de (Betreff: Leserfinanzforum) und wir werden Sie am 14. November den beiden Referentinnen stellen. Wir freuen uns auf Ihre Fragen.

Die Details zur Veranstaltung:

Wann? Donnerstag, 14. November 2019

Wo? Schwäbisch Media, Karlstraße 16, 88212 Ravensburg

Eintritt? 15 €, 10 € für Abonnenten, 5 € für Studenten (inkl. Getränke)

Bitte beim Einlass Abokarte oder Studentenausweis bereit halten

Beginn? 18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr)

Referentinnen? Constanze Hintze, Frauenfinanzberaterin, und Chiara Bachmann, Finanzbloggerin

Kartenverkauf? Unter der 0751 2955 5775