Geld für freie Straßen: City-Maut soll Innenstädte entlasten

Von Deutsche Presse-Agentur

Eigentlich war Marko Hollerer dabei, sich als Pilot bei einer Airline zu bewerben. Als er im Rahmen des Auswahlverfahrens am Flughafen in Friedrichshafen am Bodensee aber einen Zeppelin sieht, wird er neugierig.

„Das hat mich einfach interessiert“, sagt der 35-Jährige. „Ich habe im Internet recherchiert, mich damit beschäftigt und kam zu dem Entschluss, mich zu bewerben.“ Mit Erfolg: Heute arbeitet Hollerer mit fünf weiteren Kollegen für die Deutsche Zeppelin-Reederei als Zeppelin-Pilot.