Gebrauchtwagen – Wie Blei am Bein

Beim Wortungetüm „Buy-back-Verpflichtung“ verziehen Autohändler fast schmerzverzerrt das Gesicht. Markenhändler müssen Leasingautos oft zu den Preisen zurückkaufen, die beim Kauf festgelegt worden waren. Preise, die sie heute im Verkauf nicht mehr erzielen können. Daher trifft die Dieselkrise Markenhändler besonders hart. Darin sind sich Experten einig. Am Dienstag traf sich die Gebrauchtwagensparte zu einem Kongress in Würzburg. Die Dieselkrise „hängt wie Blei am Bein der Branche“, beschreibt Gunther Schunk vom Veranstalter, dem Würzburger Verlag Vogel Communications, die Lage.

Die Branchenzahlen zeigen die Probleme erst auf den zweiten Blick: Das Verhältnis von Gebrauchtwagen- zu Neuwagenzulassungen ist dem Kraftfahrtbundesamt zufolge seit Jahren konstant (etwa zwei zu eins). Der Umsatz ist nach Angaben des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) im vergangen Jahr sogar in allen Bereichen gestiegen. 11 780 Euro gaben Käufer 2018 durchschnittlich für einen Gebrauchten aus (für einen Neuwagen 31 130 Euro) – mehr als in den Vorjahren. Auch weil manche alte Autos aus dem Verkehr gezogen wurden.

Aber die Rendite für Händler nimmt ab. „Die Preise sind gut, aber die Margen schlecht“, sagt Max Ringlstetter, Autoexperte und Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Auch Rabatte für Neuwagen sorgen 2019 für einen „schweren Automarkt“, heißt es in Prognosen des CAR-Center Automotive Research der Universität Duisburg-Essen. Die Zahl der Markenhändler ist dem ZDK zufolge 2018 um fast sieben Prozent gesunken.

Das Dieselthema ist allgegenwärtig. Doch die Autohändler fühlen sich noch vor andere Hausforderungen gestellt, wie auf dem sogenannten Deutschen Remarketing-Kongress in Würzburg deutlich wird. Vor allem durch Onlineportale, die große Markttransparenz schaffen. Was Kunden freut, senkt für Händler den Profit. Vier von fünf Gebrauchtwagenkäufern haben dem Branchenreport der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) zufolge vor dem Kauf online recherchiert. Zwei Drittel haben eine Gebrauchtwagen-Börse im Netz besucht. Jeder Vierte kauft direkt online.

Viele Unternehmen bieten Händlern daher Kniffe an, mit denen sie sich und ihre Produkte im Netz besser präsentieren können. Fast alle Aussteller des Kongresses setzen auf Online-Tools: Sie helfen Autohändlern bei der Bildbearbeitung, damit die Autos im Netz im rechten Licht erscheinen. Sie bieten IT-Lösungen an, damit Händler merken, wenn sie vergessen haben, ein Ausstattungsmerkmal anzugeben.

Die Tricks helfen allerdings nicht mehr, wenn Bürger keine Autos mehr wollen, beziehungsweise nicht mehr so viele. Noch hat durchschnittlich jeder zweite Deutsche ein Auto. Nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamts sind 46,5 Millionen Pkws zugelassen. Aber das Interesse an Alternativen wie Car-Sharing steigt.

Um mit dem Carsharing-Markt mitzuhalten, setzen Händler wie Hersteller und Start-ups zunehmend auf Abo-Modelle. Dabei zahlen Kunden eine monatliche Rate und haben außer Kraftstoff alles inklusive: Steuer, Versicherung, Reparaturen – ein Rundum-sorglos-Paket ohne Risiken. Nach dem DAT-Report kann sich jeder fünfte Neuwagenkäufer und jeder zehnte Gebrauchtwagenkunde vorstellen, künftig ein Abomodell zu nutzen. Der Gebrauchtwagenmarkt dürfte sich in den kommenden Jahren daher noch stärker verändern, sagen Branchenkenner.