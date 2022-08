Gardena profitiert von neuer Lust am Gärtnern

Der Hersteller von Gartengeräten für den Hobbygärtner, Gardena, ist im ersten Halbjahr des Jahres 2022 trotz schwieriger Marktbedingungen kräftig gewachsen. Der Umsatz ist von 726 Millionen Euro (2021) auf 930 Millionen Euro gestiegen.

Dazu hat allerdings auch die Übernahme des US-Unternehmens Orbit Irrigation beigetragen. Außerdem waren neue Produkte gefragt, wie smarte Funktionen bei der Bewässerung und bei Mährobotern. Zum Betriebsergebnis machte Gardena keine Angaben.

Trend zum Gärtnern hält an

„Es ist uns gelungen, das während der Pandemie erreichte starke Umsatzniveau zu behaupten, obwohl das erste Halbjahr mit einem kühlen Frühjahr begann und die allgemeine Wirtschaftslage sich verschlechtert hat“, sagte Pär Aström, Chef der Gardena Division im Husqvarna-Konzern. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Gardena erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro übersprungen.

Das Unternehmen Gardena, das zum schwedischen Konzern Husqvarna gehört, beschäftigt an seinem Hauptsitz in Ulm, einschließlich Laichingen, 1930 Mitarbeiter. In Heuchlingen arbeiten 360 Menschen und in Niederstotzingen 270. In den ersten sechs Monaten ist die Mitarbeiterzahl um 280 gestiegen. Neueinstellungen gab es nach Angaben des Unternehmens unter anderem in der Logistik.

Gestiegene Preise für Rohstoffe, Transport und Energie konnte Gardena teilweise über höhere Preise weitergeben. Zu schaffen macht dem Unternehmen die Konsumzurückhaltung der Verbraucher. Dennoch halte der Trend zum eigenen Garten an.

Wassersparende Lösungen

Das Thema Wasser sparen komme jetzt mit Wucht bei den Hobbygärtnern an. Im Gegensatz zum Energieverbrauch seien die Deutschen bisher beim Umgang mit der Ressource Wasser weniger sensibel gewesen. Die Wahrnehmung des Themas sei aktuell im Umbruch, stellt das Unternehmen fest.

Klar sei: Auch künftig dürfen und sollen Gärten bewässert werden. Das ist laut Gardena auch in der „Nationalen Wasserstrategie“ der Bundesregierung so vorgesehen. Die Erhaltung von Grünflächen sei relevant, etwa um das Klima in den Städten zu verbessern und als Ablaufflächen bei Überschwemmungen. „Schottergärten sind keine Lösung“, sagte ein Sprecher des Unternehmens.

Bei den Neuheiten für die Saison 2023 ist deshalb die effiziente Bewässerung des Gartens ein Schwerpunkt. Das bewährte Micro-Drip-System zur sparsamen Tropfbewässerung für Beete wurde komplett überarbeitet für eine noch einfachere Anwendung.

Für die Rasenbewässerung werden neue Regner eingeführt, die durch innovative Düsen den Verbrauch reduzieren. Für die Effizienz sorgt eine intelligente Software, die Gardena ständig optimiert. Die Bewässerung kann damit etwa nach Tageszeiten gesteuert werden. Allein im vergangenen Sommer konnten Verbraucher den Angaben zufolge damit über 330 Millionen Liter Wasser einsparen. Mit einem neuen Gartenschlauch, der zu 65 Prozent aus Recycling-Material besteht, will Gardena zudem Rohstoffe einsparen.

Aus für benzinbetriebene Produkte

Nach der Übernahme des US-Unternehmens Orbit will der Mutterkonzern Husqvarna neben Gardena ein eigenständiges Geschäftsfeld aufbauen. Über diesen Weg soll der Markt in den USA künftig als „strategisches Fokusland“ entwickelt werden, so erklärte Tobias M. Koerner, Vertriebschef für die Marke Gardena.

Der Husqvarna-Konzern will die Emission von Treibhausgasen bis zum Jahr 2035 gegenüber dem Jahr 2015 über die gesamte Wertschöpfungskette um 35 Prozent senken. Dazu verabschiedet sich der Konzern von bezinbetriebenen Produkten, die unter der Marke McCulloch vertrieben werden.

Gartentraktoren und benzinbetriebene Rasenmäher wurden bereits aus dem Programm genommen. Ab dem kommenden Jahr verschwinden auch Geräte wie Kettensägen, Rasentrimmer oder Laubbläser. In ausgewählten Ländern, beispielsweise Frankreich und Italien, soll das Sortiment noch ein Jahr verkauft werden.