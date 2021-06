G20 wollen Job-Bedingungen für Frauen verbessern

Neue Straßen in Baden-Württemberg müssen ab 2025 einen Klima-Check bestehen, bevor sie gebaut werden. So steht es im grün-schwarzen Koalitionsvertrag. Gut so, erklären Verkehrsforscher. Kommunen warnen indes davor, den Neubau von Straßen dadurch generell zu blockieren. Doch was genau betrachtet ein solcher Klimacheck? Erste Hinweise gibt es schon.

Seit seinem Amtsantritt vor zehn Jahren hat Landesverkehrsminister Winfried Herrmann (Grüne) beim Straßenbau ein Mantra: Sanierung vor Neubau.