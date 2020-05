Güterwagen der Deutschen Bahn immer älter

Von Deutsche Presse-Agentur

Wenn Deutschlands Kinder am zweiten Sonntag im Mai die Mama beschenken, freuen sich Floristen über einen der umsatzstärksten Tage im Jahr. Aus gutem Grund haben sie den Ehrentag, dessen Wurzeln weit in die Geschichte zurückreichen, in den 1920er Jahren hierzulande etabliert.

Ein Gerücht aber hält sich hartnäckig.

BEHAUPTUNG: Der Muttertag ist eine Erfindung der Nationalsozialisten.

BEWERTUNG: Die Nazis erklärten den Tag zwar zum offiziellen Feiertag und missbrauchten ihn zu Propagandazwecken.