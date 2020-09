Sevgi Toprak wohnt gern in Sigmaringen. Als sie im Oktober 2016 anfängt in der Stadt zu studieren, zieht sie zuerst in eine Wohngemeinschaft (WG). Später findet sie eine 1,5-Zimmer-Wohnung – günstig und in bester Lage. Hier fühlt sie sich wohl.

Doch die Corona-Pandemie bringt ihr Wohnglück ernsthaft in Gefahr: Sevgi Toprak jobbt neben dem Studium als Werkstudentin in einem Unternehmen. Als die Krise kommt, pausiert ihr Arbeitsverhältnis.