Für die Familie vorsorgen: Was bei der Risikolebensversicherung zu beachten ist

Es fällt in Mengen sichtlich allen schwer, Elisabeth Gruber gehen zu lassen, auch wenn sie ihr alle von Herzen viel Glück in ihrem neuen Wirkungskreis an der Berta-Hummel-Schule in Bad Saulgau wünschen: den Schülern, dem Lehrerkollegium, den Eltern und auch dem Träger der Sonnenlugerschule, der Stadt Mengen. Dieses Fazit trifft im Kern die Stimmung des Abschiedsfestes für Elisabeth ("Lisa") Gruber im Schülerhaus. Als Motor habe sie Veränderungen angestoßen, Neuerungen umgesetzt und ihr Kollegium immer wieder motiviert und letztendlich die ...