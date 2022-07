Führungswechsel bei Wohnmobilherstellern Dethleffs und Mutterkonzern EHG vollzogen

Bernhard Kibler hat mit dem 1. Juli die Geschäftsführung beim Wohnmobilhersteller Dethleffs mit Sitz in Isny im Allgäu übernommen. Sein Vorgänger Alexander Leopold hatte seinen Chefposten aufgegeben, weil er ebenfalls zum Monatsbeginn an die Spitze des Mutterkonzerns Erwin Hymer Group (EHG) mit Sitz in Bad Waldsee wechselt. Zur Hymer Group gehören neben der Ursprungsmarke Hymer unter anderem die Wohnmobilmarken Dethleffs, Bürstner und Eriba. „Mit Bernhard Kibler tritt ein ausgewiesener Branchenkenner die Nachfolge Leopolds an. Kibler war mehr als 20 Jahre lang bei der Schwestermarke Hymer in unterschiedlichen Management-Positionen tätig“, teilte das Isnyer Unternehmen am Freitag mit.

Alexander Leopold löst beim Mutterkonzern wiederum Martin Brandt ab, der seit 2015 die Geschicke des Konzerns geleitet hatte. „Wir sind sehr stolz, dass es uns gelungen ist, diese Führungsposition mit einem starken Kandidaten aus den eigenen Reihen zu besetzen“, sagte eine Sprecherin des Konzerns der „Schwäbischen Zeitung“ im Mai, als der Wechsel bekanntgegeben wurde. Martin Brandt hatte bei der EHG vor allem den Integrationsprozess der EHG durch den US-Hersteller Thor Industries unterstützt. 2019 hatte Thor die Erwin Hymer Group für 2,1 Milliarden Euro erworben.

Brandt wolle sich künftig „mehr auf sein Familien- und Privatleben konzentrieren“, hieß es in einer Mitteilung.