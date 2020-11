Frust über Novemberhilfe: Betriebe haben bisher keinen Cent bekommen

Von Jan Jessen

In der luxuriös ausgestatteten VIP-Empfangshalle des Flughafens der Kurdenhauptstadt Erbil im Nordirak blicken zwei Kinder scheu an der Kamera vorbei, die auf sie gerichtet ist, eine junge Frau hat sacht die Arme um sie gelegt. Es ist ihre ältere Schwester Hadye, die sie schon seit so vielen Jahren nicht mehr gesehen haben.

An diesem Tag endet für Emir und Emira Hudeda Huseyin eine Odyssee, die im Sommer 2014 begonnen hatte, als die Terroristen des „Islamischen Staates“ ihre Heimat überfielen, die Shingal-Region im Nordirak.