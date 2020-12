Früherer Thyssen-Krupp-Chef wird Aufsichtsrat von ZF

Der frühere Siemens-Manager und frühere Thyssen-Krupp-Chef Heinrich Hiesinger zieht in den Aufsichtsrat des Friedrichshafener Autozulieferers ZF ein und ersetzt dort den ehemaligen BMW-Personalvorstand Ernst Baumann. Das entschied die Hauptversammlung in Person von Friedrichshafens OB Andreas Brand und Jochen Meinecke, die die beiden Gesellschafter von ZF vertreten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Hiesinger gehört neben dem Aufsichtsrat von ZF noch den Kontrollgremien von BMW, der Deutschen Post und Fresenius an und stammt aus Bopfingen im Ostalbkreis.