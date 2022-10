Friedenspflicht endet am Freitag: Die IG Metall wetzt die Messer

Kurz vor Ablauf der Friedenspflicht in der Metall- und Elektroindustrie treffen sich die Tarifparteien am Donnerstag in Böblingen zur dritten Verhandlungsrunde. Ein Angebot der Arbeitgeber gilt als wahrscheinlich. Als sicher gilt indessen, dass die IG Metall dieses ablehnen wird. Die Gewerkschaft wetzt jetzt die Messer und bereitet erste Warnstreiks vor. Rekordinflation und die Energiekrise setzen beide Seiten unter Druck.

Schon in der Nacht von Freitag auf Samstag könnten erste Warnstreiks in den Metall-Betrieben starten. Es geht um Lohnforderungen für die rund eine Million Beschäftigten in der für Baden-Württemberg wichtigsten Industrie.

IG Metall-Chef wirft Arbeitgebern Blockade vor

Die IG Metall wirft dem Verband Südwestmetall vor, eine friedliche Einigung bisher zu blockieren. Denn die ersten beiden Verhandlungsrunden endeten ohne ein Angebot von Arbeitgeberseite. „Der Verteilungsspielraum liegt bei Null“, so betonte Südwestmetall-Verhandlungsführer Harald Marquardt.

Dies dürfte bei der IG Metall als Provokation angekommen sein. Entsprechend scharf schoss der baden-württembergische IG Metall-Chef Roman Zitzelsberger zurück: „Für uns bedeutet das, dass wir uns mit voller Vehemenz auf eine konfliktäre Auseinandersetzung vorbereiten. Die Arbeitgeber spielen auf Zeit und gefährden damit den sozialen Frieden.“

Die Forderung nach acht Prozent mehr Geld für eine Laufzeit von zwölf Monaten hat Zitzelsberger erneut bekräftigt. Dabei argumentiert die IG Metall mit der hohen Inflation, die die Reallöhne der Beschäftigten schrumpfen lässt. Der private Konsum sei eine wichtige Säule, um die Wirtschaft noch am Laufen zu halten. Ihre Forderung stützt die Gewerkschaft auf eine im September vorgestellte Umfrage unter Betriebsräten im Südwesten. Demnach schätzten 60 Prozent der Befragten die aktuelle Situation ihres Betriebs als „sehr gut“ bis „normal“ ein.

Auftragsbücher der Industrie sind so gut gefüllt wie nie

Südwestmetall kontert mit einer Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen. Fast jedes fünfte Unternehmen sieht sich durch die extremen Kostensteigerungen in seiner Existenz gefährdet, so das Ergebnis. Drei von vier Unternehmen seien in „starkem Umfang“ durch hohe Kosten für Energie und Vorprodukte belastet. Lediglich ein Prozent der Betriebe konnte demnach Preissteigerungen vollständig weitergeben.

Wahr ist aber auch: Die Auftragsbücher der Industrie sind so gut gefüllt wie nie. Doch das heiße noch lange nicht, dass es gelinge, die Umsätze zu realisieren, erklärte Harald Marquardt im Vorfeld der Tarifrunde. Häufig fehlten Vorprodukte oder die Aufträge werden gar nicht abgerufen. Mit Blick auf die kommende Rezession rechnen die Unternehmen mit zunehmenden Stornierungen.

Hohe Energiekosten blockieren die Produktion

Die Industrie sieht sich zudem in einer Art „Mausefalle“: Einige Unternehmen könnten durchaus wachsen, doch die dafür benötigte Energie ist so teuer, dass sich die Ausweitung der Produktion nicht lohnt. Außerdem würden dann die Energiesparziele, die Wirtschaft und Verbrauchern abverlangt werden, gerissen. Insider rechnen deshalb mit einer schleichenden Abwanderung der Industrie aus Deutschland an Standorte mit niedrigeren Energiekosten, in erster Linie in die USA.

Ein Südwestmetall-Sprecher betont im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ die unterschiedliche Lage der Betriebe in der Metall- und Elektroindustrie, die sich auch regional auswirke. Im Bodenseeraum profitierten Unternehmen aktuell etwa von Rüstungs-Aufträgen. In der Region Stuttgart mache sich wiederum bemerkbar, dass die Autokonzerne derzeit noch glänzend verdienen.

Arbeitgeber wollen lange Laufzeit und Differenzierung

Ziel der Arbeitgeber ist dem Vernehmen nach eine möglichst lange Laufzeit, um die Belastungen zu strecken. Außerdem wird eine Differenzierung angestrebt. Bedeutet: Unternehmen, deren Rendite unter einem vereinbarten Grenzwert liegt, können Teile der Tariflohnerhöhungen verschieben oder sogar ganz aussetzen. So eine Vereinbarung wurde im Tarifabschluss 2021 erreicht. Mit dem Wunsch, differenzierte Tarifabschlüsse dauerhaft zu verankern, beißen die Arbeitgeber jedoch bei der IG Metall auf Granit.

Südwestmetall hält einheitliche Tariflöhne für alle Betriebe für nicht mehr zeitgemäß. Die IG Metall bezeichnet dagegen Wünsche nach einer „Modernisierung der Tarifverträge“ als „Vorschläge aus der Mottenkiste“ und setzt dagegen auf die Streikbereitschaft der Beschäftigten.

Klar scheint zu sein: Die von der Politik beschlossene Inflationsprämie von 3000 Euro, die Arbeitgeber ab sofort ihren Mitarbeitern steuer- und abgabenfrei auszahlen können, wird Teil der Tariflösung sein. Offen ist, ob sie als Einmalzahlung, möglicherweise in mehreren Teilen gewährt wird, oder ob der Betrag auf dauerhafte Lohnbestandteile angerechnet wird.