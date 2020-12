Frauen in der Arbeitswelt – Was erleben Sie? Erzählen Sie uns davon

Nach wie vor unterscheidet sich die Arbeitstätigkeit von Frauen und Männern deutlich. Nur wenige Frauen arbeiten in Industriejobs, viele dagegen in Dienstleitungsberufen – eine traditionelle Verteilung.

Mehr Teilzeit und Minijobs

Es gibt mehr Berufsausstiege und Karrierebrüche bei Frauen, der Anteil von Frauen, die in Teilzeit arbeiten, ist überproportional hoch. Allein im Landkreis Ravensburg waren 83,5 Prozent der in Teilzeit Beschäftigten laut letzter statistischer Auswertung vom September vergangenen Jahres weiblich.

Frauen werden außerdem laut baden-württembergischem Wirtschaftsministerium überproportional befristet eingestellt und arbeiten häufiger als Männer in prekären Beschäftigungsverhältnissen, wie Minijobs.

Selten Führungspositionen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Sommer gesagt, die halte es für absolut unzureichend, dass es noch börsennotierte Unternehmen gebe, in denen nicht eine einzige Frau im Vorstand sei. Im November einigten sich Vertreter der Regierungskoalition dann auf eine Frauenquote in Vorständen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Auch in Baden-Württemberg besetzen bisher deutlich weniger Frauen als Männer Führungsposten. Laut Daten des Statistischen Landesamts sind 28 Prozent der Führungskräfte im Land weiblich.

Jetzt sind Sie gefragt

Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie in Baden-Württemberg Erfahrung mit einer ungleichen Behandlung am Arbeitsplatz gemacht? Fühlen Sie sich ins Abseits gedrängt oder glauben Sie, Sie haben die gleichen Möglichkeiten, wie der männliche Kollege? Und wie manifestiert sich das? Spüren Sie einen Unterschied bei den Aufstiegschancen zwischen Frauen und Männern? Wer kann Ihrer Meinung etwas an den Unterschieden ändern? Sind die Unternehmen, eine gesetzliche Regelung oder die Frauen selbst gefragt?

Schreiben Sie uns Ihre Erlebnisse und Erfahrungen zum Thema hier im Kommentarbereich oder per Mail an wirtschaft@schwaebische.de oder direkt an h.golz@schwaebische.de. Wenn Sie uns einen entsprechenden Hinweis geben, verwenden wir Ihre Geschichte anonym, ansonsten gerne mit einem Verweis auf Ihren Namen, Ihr Alter und Ihre Tätigkeit.