Frühjahrsputz bei Siemens

Umsatz und Gewinn gesteigert, Auftragsbücher prall gefüllt, Geschäftserholung auf allen wichtigen Märkten. So lautet, kurz zusammengefasst, das Fazit des US-Mischkonzerns General Electric zum vierten Quartal 2013. Verglichen damit sind die Schlagzeilen des großen deutschen Konkurrenten Siemens ernüchternd. Dort geht es um interne Querelen, Marktanteilsverluste, vor allem in der Medizintechnik, und einen rückläufigen Umsatz.

Siemens hat mit Problemen zu kämpfen. „Die interne Struktur ist bei Mischkonzernen ein entscheidender Wettbewerbsfaktor“, sagt Holger Kunicke von der Vermögensberatung Finum Private Finance in Konstanz. Und die ist bei dem Dax-Konzern nicht optimal. „Es gibt zu viele Hierarchien und zu große Kompetenzspielräume in den Sparten, sodass die auf der obersten Ebene getroffenen strategischen Entscheidungen nicht bis nach unten dringen.“ Zudem es geht für Mischkonzerne darum, in den richtigen Märkten und Branchen präsent zu sein. Doch genau in den Punkten Effizienz, Struktur und Präsenz in den Wachstumsmärkten scheinen Wettbewerber wie General Electric, die Schweizer ABB oder der französische Konzern Schneider Electric derzeit die Nase vorn zu haben. Noch. Denn Siemens-Vorstand Joe Kaeser hat Umstrukturierungen angekündigt, um den Konzern fit zu machen. Die genauen Pläne will er im Mai vorstellen. „Klar ist aber schon jetzt, dass der Konzern übersichtlicher und effizienter werden und über Synergieeffekte Kosten einsparen will“, fasst Karl-Heinz Geiger, Geschäftsführender Gesellschafter der SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH mit Niederlassung in Ravensburg zusammen. Dazu könnte die Abspaltung unprofitabler Unternehmensteile kommen.

Und das könnte sich dann auch im Aktienkurs bemerkbar machen. Denn da taten sich in den vergangenen drei Jahren Unterschiede auf. Während die Siemens-Aktie nicht einmal fünf Prozent zulegen konnte, waren es bei General Electric rund 30 Prozent. ABB und Schneider Electric brachten es zumindest noch auf ein Plus von zehn bis 20 Prozent.

Dabei drängt die Zeit für Siemens. „Solche Mischkonzerne entwickeln sich stark zyklisch“, sagt Kunicke. Das heißt, erholt sich die weltweite Konjunktur, dann laufen deren Geschäfte besser. Und genau das, so prognostizieren derzeit viele Volkswirte, sei aktuell der Fall. Dazu kommt, dass es jede Menge Wachstumsbereiche gibt. „Dazu zählen zum Beispiel das Thema Fracking in den USA, das Thema Megacities, bei dem es um Logistik, Energie oder Gebäudemanagement geht, aber auch die Medizintechnik“, erläutert der Experte.

Aus diesem Grund könnten Industriemischkonzerne noch Potenzial haben. Und noch etwas spricht für diese Unternehmen. Zehnjährige Bundesanleihen bringen rund 1,6 Prozent Rendite. „Im Vergleich dazu sind allein die Dividendenrenditen dieser Konzerne hoch attraktiv“, urteilt Geiger. Die liegt bei gut drei Prozent. „Allerdings sollten Anleger ein Direktinvestment nur in Betracht ziehen, wenn dies auch ins Portfolio passt“, warnt er. Wenn also zum Beispiel bereits eine breite Streuung der Investments nach Regionen und Branchen vorliegt.