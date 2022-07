Flughafenchaos in Stuttgart: Das sind die Probleme vor Ort

Der Sommer ist da, viele freuen sich auf den Urlaub - aber der Personalmangel trübt die Freude. Bilder von langen Schlangen an Flughäfen, verschobenen Flügen und wütenden Touristen sind momentan an der Tagesordnung- und nicht nur an den Flughäfen fehlt Personal- auch in der Hotelbranche und der Gastronomie wird gestöhnt. Ist das bis zum Ferienstart alles abzufedern? Regio TV ist am Flughafen Stuttgart und in einem Hotel auf der Suche nach Antworten und Lösungen